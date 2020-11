26 de noviembre de 2020 (09:06 CET)

El caos de los primeros meses de pandemia no permitió realizar pruebas de coronavirus a todas aquellas personas que presentaron síntomas. Muchos creen haber pasado la enfermedad y otros no saben si lo que tuvieron fue la Covid-19 o un fuerte catarro. Ahora, meses después, los test de anticuerpos en la sangre ayudan a determinar si una persona se contagió o no. Sin embargo, un estudio alerta que los anticuerpos van desapareciendo paulatinamente, por lo que no se puede estimar el número de personas que ha sido infectada.

Los estudios de anticuerpos se han convertido en una rutina en la mayoría de los países para tener un mayor control sobre la pandemia. Y esta investigación, llevada a cabo por los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, insiste en que una caída de los niveles de anticuerpos no puede traducirse en riesgo de infección.

“Estos resultados sugieren que las pruebas serológicas realizadas en un momento indudablemente subestimarán el número de personas que han sido infectadas en el pasado con SARS-CoV-2, y que una prueba serológica negativa no excluye necesariamente una infección pasada”, apuntan los autores. Y es que otras partes del sistema inmunológico se encargan de prevenir un nuevo contagio. “Aún no se conoce la duración real de la inmunidad”, añaden.

"Las pruebas serológicas realizadas en un momento indudablemente subestimarán el número de personas que han sido infectadas en el pasado con SARS-CoV-2"

Para llegar a esta conclusión, los CDC analizaron muestras de sangre de más de 3.000 auxiliares sanitarios en 13 hospitales estadounidenses desde abril a junio de 2020. El resultado fue que 194 personas -un 6%- tenían anticuerpos contra la Covid-19. Dos meses más tarde, 156 personas volvieron a ser evaluadas. En esta ocasión, el nivel de anticuerpos había disminuido en un 94% de los casos y en el 28% había caído por debajo del umbral que generalmente indica una infección pasada, ha informado AFP.

Los anticuerpos desaparecen más rápido en hombres que en mujeres

Los niveles de anticuerpos caen más rápido en hombres que en mujeres. Los investigadores creen que las mujeres tienen el doble de posibilidades de infectarse, pero los hombres infectados doblan las posibilidades de morir por la enfermedad.

Así lo determina un estudio, todavía pendiente de revisar por pares, y que publicó The Guardian, analizó a 308 empleados del Hospital Universitario de Estrasburgo que tenían pruebas de Covid-19 positivas. La mayoría tuvieron una enfermedad leve.

Para medir los anticuerpos, se realizaron tres tipos de pruebas diferentes dos veces durante un periodo de 172 días –publica el rotativo británico– para medir sus niveles. En la primera muestra, los hombres de 50 años y los que tenían un índice de masa corporal (IMC) más alto exhibieron más niveles de anticuerpos. En el segundo muestreo, los niveles de anticuerpos habían disminuido más en hombres que en mujeres –independientemente de la edad y el IMC–.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es