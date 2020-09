Una exconsejera de Puigdemont compara España con Bielorrusia

17 de septiembre de 2020 (18:22 CET)

Clara Ponsatí lo ha vuelto a hacer. La exconsellera fugada ha vuelto a comparar la situación de España con la de un país totalitario en su campaña de desprestigio, pese a que varios indicadores internacionales reflejan la buena salud democrática de nuestro país. La actual eurodiputada por JxCat ha asegurado que la situación que vive Cataluña es comparable con el creciente autoritarismo de Bielorrusia.

La representante independentista arremetió contra España al asegurar que la represión ejercida por el presidente Aleksandr Lukashenko es comparable con la que ejerce el Gobierno español contra Cataluña. La exconsellera huida ha hecho un símil con la canción L'Estaca de Lluís Llach, al explicar que creció con esta melodía que ahora se escucha en las calles de Bielorrusia.

Además, ha defendido que la famosa sintonía de protesta que se hizo famosa en España como un himno contra la dictadura franquista "ha vuelto a las calles de Barcelona" y ha recordado que su compositor forma parte del Consell per la República de Carles Puigdemont, el organismo opaco y abstracto que pretende erigirse como un autodenominado gobierno en el exilio.

Ponsatí ha asegurado que la "brutalidad policial, los centenares de arrestos, los opositores políticos mandados a la cárcel o al exilio" bielorrusa es algo que también se ha vivido en Cataluña, "dentro de la Unión Europea": "Este parlamento debe detener su hipocresía si quiere ser creíble en la defensa de los derechos civiles".

◼️◻️ #Catalan MEP & former Minister of Culture @ClaraPonsati supports the calls for solidarity with #Belarus, while calling out the #EU's double standards with #Spain, who dished out a similar violence & repression against #Catalonia, but remains unpunished.#StandUpForCatalonia pic.twitter.com/8Atj0KC6qG