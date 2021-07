Los 11 errores que no puedes cometer si te vacunas contra el covid en verano

España espera alcanzar la inmunidad de rebaño a finales de verano de 2021, de acuerdo con el plan de inmunización del Ejecutivo. Lo que implica que una parte considerable de la población, más de 10 millones de españoles, recibirán sus dosis contra la Covid-19 entre julio y agosto de 2021.

El verano no es un factor especial a considerar en lo que respecta a los efectos secundarios de la vacuna, la eficacia y la inmunidad que proporcionan.

Leer más: Cataluña multiplica los contagios por 7 en las últimas dos semanas

Pero sí puede ser una fecha cargada de excesos de los que deberías privarte si vas a recibir algunas de las dosis de las vacunas autorizadas en España contra el coronavirus —Pfizer y Biontech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson—.

Todas ellas podrían afectar a tu capacidad física y mental para afrontar los dos días siguientes a la inoculación, debido a los dolores de cabeza, del brazo y en el lugar de la inyección, la fiebre o la fatiga que puedan ocasionar.

Estas son once de las cosas que los expertos consideran que deberías evitar si te vacunas en verano contra la covid:

Planificar un viaje para el día siguiente de recibir la dosis de la vacuna

Todas las vacunas autorizadas para su uso de emergencia contra la Covid-19 pueden provocar efectos secundarios frecuentes, poco frecuentes y muy inusuales que pueden afectar a tus rutinas los días siguientes a su administración.

Leer más: El exdirectivo de la OMS López Acuña pide el cierre del ocio nocturno

“Es razonable tratar de no hacer coincidir un viaje largo con la vacuna porque, si uno se encuentra mal, es una tortura. Si uno va a viajar de Madrid a Ávila en coche no pasa nada, pero quizá no es el momento idóneo para emprender un trayecto más largo o pasarse seis o siete horas en un avión que cruce el Atlántico”, recomienda Ángel Hernández, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría a El Español.

Prescindir de las mascarillas cuando no se está respetando la distancia social

Aunque las mascarillas ya no son obligatorias en los espacios al aire libre —siempre y cuando se respete la distancia de seguridad— no deberías confiarte en el contacto cercano con otras personas.

Varias personas sin mascarilla por el centro de Valencia este sábado, primer día sin obligatoriedad de usar mascarillas al aire libre, excepto cuando se produzcan aglomeraciones y no se pueda mantener una distancia mínima de 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes. EFE/Ana Escobar

Las vacunas desarrolladas contra el nuevo coronavirus sólo previenen que desarrolles la enfermedad Covid-19, pero no impiden que te infectes con el SARS-CoV-2 ni que lo propagues. Además alcanzan el máximo de protección unas 2 semanas después de la segunda dosis para las candidatas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca o entre 14 y 28 días para la monodosis de Johnson & Johnson.

Beber alcohol en exceso

“Es necesario que el sistema inmunitario funcione al máximo para tener una buena respuesta a la vacuna, por lo que si estás bebiendo la noche anterior o un poco después, eso no ayudará”, advierte a Daily Mirror la científica Sheena Cruickshank, profesora de ciencias biomédicas en la Universidad de Manchester.

Pasarse horas tomando el sol

Puedes tomar el sol después de recibir la vacuna. De hecho, se recomienda hacer actividades al aire libre para evitar contagios.

Pero, más allá de los efectos secundarios, podrías sufrir un golpe de calor si permaneces cuatro horas tomando el sol, apunta José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Española Enfermería y Vacunas a El Español.

Ejercicio intenso

El ejercicio intenso puede enmascarar los efectos secundarios de la vacuna o provocar otros que asocies erróneamente con la inyección. Intenta seguir tus rutinas para conocer mejor tu cuerpo e identificar posibles efectos adversos los días posteriores a la vacunación.

Catorce meses después de que se declarara el estado de alarma y se cerrase el ocio nocturno por la pandemia, Sitges celebró esta noche un ensayo clínico en el que cerca de 400 voluntarios disfrutaron de nuevo de bares nocturnos sin la necesidad de guardar distancia social aunque con mascarilla, uso de gel hidroalcohólico y tras haberse sometido a una prueba rápida de antígenos. EFE/Alejandro García

Largas caminatas bajo el sol los días siguientes a la administración de la vacuna

“Una marcha por el monte muy exigente que se haga el mismo día o al siguiente de vacunarse debería esperar un poquito más”, apunta Hernández.

Viajar conduciendo si sientes efectos secundarios de la vacuna

Por el mismo motivo por el que no es recomendable hacer largos viajes en avión o tren, deberías ceder el volante los 2 días siguientes de recibir una de las vacunas contra el coronavirus. A no ser que no experimentes ningún efecto secundario, como la mayoría de los inmunizados.

Dejarte llevar por la ansiedad si pensas que sufres una reacción alérgica grave

La ficha técnica de la vacuna de ARN mensajero desarrollada por Pfizer y Biontech reconoce que la vacuna puede provocar síntomas propios de un cuadro de ansiedad, como desmayos, hiperventilación, dificultad para respirar o presión en el pecho, tal y como ha informado Business Insider España con anterioridad. Asimismo, explicita que los casos de anafilaxia son tan inusuales que no se puede calcular la incidencia.

Abandonar el punto de vacunación en cuanto recibas la dosis de la vacuna

Independientemente de que sea o no verano, todas las autoridades sanitarias recomiendan que esperes entre 15 minutos y media hora en el punto de vacunación tras recibir la vacuna.

Esto se debe a que, en casos muy extraños, se pueden desarrollar alergias a las vacunas de COVID-19. Estar cerca y tener la atención médica adecuada puede prevenir que empeore un caso de anafilaxia.

Tomar medicamentos como un método de prevención

Si eres de los inmunizados que sufren los efectos secundarios de la vacuna, los expertos recomiendan que consultes a un especialista o tomes un paracetamol para aliviar síntomas típicos —los que se pueden confundir con los de un resfriado, por ejemplo—.

Pero con sólo beber mucho líquido, tomar algunos alimentos que potencien la respuesta de tu sistema inmune y llevar ropa cómoda, los CDC aseguran que los síntomas remitirán en tan sólo unos días.

Aplazar la segunda dosis de la vacuna en el caso de que te vacunen con Pfizer, Moderna o AstraZeneca

Si ya tienes la primera cita, tu siguiente gran compromiso es con el segundo día de vacunación para completar el régimen de dos dosis que te proporcionará la máxima protección de la vacuna.

Para Pfizer y Moderna es entre 3 y 4 semanas después de la primera. Para la candidata de AstraZeneca el intervalo puede ser de hasta 12 semanas.

Noticia original: Business Insider

Autora: Kamila Barca