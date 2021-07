El exdirectivo de la OMS López Acuña pide el cierre del ocio nocturno

Los jóvenes se han convertido en los principales transmisores de coronavirus. El grupo de menores de 30 años es el que todavía falta por vacunar y, en cambio, es el mismo que en las últimas semanas ha disfrutado de la apertura del ocio nocturno y ha llenado los bares y discotecas, lo que ha levantado las críticas de algunos expertos y ha provocado que algunas regiones como Navarra den marcha atrás en la flexibilización de restricciones.

“Se está dando una alta interacción social con una relajación excesiva de las medidas”, ha criticado este lunes el exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Daniel López Acuña, en una entrevista en Radio Euskadi, quien ha abogado por cerrar el ocio nocturno ante la llegada de la quinta ola.

La mezcla de estos dos factores ha llegado a provocar “incidencias asombrosas de hasta 1.000 casos por cada 100.000 habitantes”, ha señalado el epidemiólogo.

Una de las comunidades con mayor riesgo es Cataluña, donde en las últimas dos semanas los contagios se han multiplicado por siete, siendo los veinteañeros los protagonistas. “En este colectivo de población joven la vacunación es prácticamente inexistente”, ha recordado Acuña.

Acuña critica la “falsa sensación de seguridad”

Acuña ha dejado claro que hay motivos para preocuparse porque “existe una sensación de falsa seguridad”. Aunque muchos de los nuevos contagiados sean asintomáticos o pasen la enfermedad de forma leve, “mientras haya incidencia y transmisión hay más probabilidad de que surjan variantes que escapen de las vacunas”, ha advertido el experto.

Y aun así, Acuña ha explicado que los jóvenes no están exentos de severidad. Es decir, que una gran mayoría no sufra un coronavirus grave, “eso no quiere decir que no pueda haber hospitalizados e incluso riesgo de muerte”, ha advertido.

Por todo ello, Acuña apuesta por volver a las medidas restrictivas en determinados casos, especialmente, “en todo lo que tiene que ver con la interacción social desprotegida”.

Además, ha insistido en que hay que fomentar los cribados, el diagnóstico precoz y los aislamientos cuando sean necesario.

Trasladan a estudiantes al Hotel Palma Bellver, el hotel covid donde se alojan algunos de los estudiantes que vinieron a Mallorca en viaje de estudios y que han tenido contacto con positivos, este domingo. EFE/ Cati Cladera

“Hay que poner algún límite a los espacios y prácticas donde se está produciendo la transmisión”, ha aseverado en relación al ocio nocturno, los botellones, eventos masivos y en los viajes de fin de curso, como ha ocurrido con el megabrote de Mallorca. Sin embargo, no cree que restringir la movilidad sea “el tema prioritario”.

El exdirectivo de la OMS cree que existe una “transmisión comunitaria bárbara” entre los jóvenes. Y ha añadido que hay que eliminar la posibilidad de que este contagio se intensifique. Especialmente, cuando la variante delta, la nueva amenaza de Europa, ha incrementado su presencia en España hasta el 10% en las nuevas infecciones.

Acuña ha recordado que, si la transmisión no se frena, siempre está la posibilidad de que el coronavirus mute y consiga hacerse más resistente a las vacunas existentes. Lo que implicaría dar pasos atrás en la lucha contra la Covid-19.

El epidemiólogo rechaza que se adelante la vacunación de los jóvenes

Eso sí, en ningún caso Acuña considera que la solución sea adelantar la vacunación de los más jóvenes. “Tiene poca lógica y sentido epidemiológico tomar este atajo”, ha apuntado. “La prioridad debe ser completar la vacunación de personas de 60 a 69 años lo antes posible”, ha indicado.

Y es que todavía hay un gran número de personas de entre 60 y 69 y de 10 a 49 que todavía no están inmunizados con la pauta completa. En el primer caso también se debe a que al haber recibido la vacuna de Astrazeneca el periodo de espera entre una dosis y otra es de 12 semanas.

“Hay que seguir con la vacunación estructurada y organizada por grupos de edad, de mayor a menor edad”

“Hay que seguir con la vacunación estructurada y organizada por grupos de edad, de mayor a menor edad”, ha aseverado pese a que los más jóvenes estén saturando los ambulatorios.

La explicación que da es que si se vacuna al grupo de jóvenes menores de 40 años ahora se tardará hasta dos meses en conseguir la inmunidad. “Habrá una ventana de dos meses en los que no habrá protección efectiva y dará una falsa seguridad”, ha puntualizado. “Habrá que vacunarles pero sin prisa, llegado su momento”, ha concluido.