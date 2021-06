El ocio nocturno abre sus puertas con 17 planes diferentes de restricciones

El ocio nocturno reabrirá en España después de casi un año cerrado a cal y canto como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Discotecas y bares de copas recuperarán este lunes su actividad habitual con un nuevo sistema de protocolos que ha quedado en manos de las comunidades autónomas. 17 planes diferentes en plena fase de vuelta a la normalidad.

Los gobiernos autonómicos han tomado las riendas de la desescalada, después de la polémica que despertó el plan nacional de restricciones impuesto por el Ministerio de Sanidad. El Gobierno finalmente dio un paso a un lado y concedió a las regiones libertad para fijar los horarios, aforos y condiciones de la reactivación del sector.

La fecha clave llega después de un nuevo fin de semana marcado por los botellones, que la patronal del ocio nocturno ha criticado con fuerza desde que se terminó el estado de alarma el pasado 9 de mayo. Solo en la madrugada del sábado, la Guardia Urbana ha desalojado a más de 6.600 personas que estaban bebiendo en las calles de Barcelona en zonas como las playas, el paseo de Born o el entorno del Arco del Triunfo.

Cantabria es la única comunidad que no pone horario límite

La liberación del ocio nocturno ha venido acompañada de medidas para controlar el horario límite hasta el que podrán permanecer abiertos los locales. La única región que se ha desmarcado de esta estrategia es Cantabria que ha eliminado la barrera, por lo que cada establecimiento podrá cerrar en la hora que marca su licencia, igual que antes de la pandemia.

La mayor parte de las comunidades optan por limitarlo a las 2:00 horas

Más allá de Cantabria, la mayor parte de las comunidades sí que han decidido imponer una hora límite en las discotecas. La inmensa mayoría se han decantado por las 2:00 horas de la mañana, lo que ofrece un espacio mayor de tiempo con respecto a los protocolos de la hostelería pero busca evitar que se descontrole la situación.

Baleares, Canarias, Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, País Vasco, La Rioja han adoptado por este modelo. Aunque cada una se ha reservado la potestad para imponer sus propias medidas sobre el nivel del aforo, el uso de la barra o la reapertura de las zonas de baile.

Cinco comunidades abren la mano hasta las 3:00 horas

Algo más laxos han sido los gobiernos de Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Madrid que han fijado su horario límite a las 3.00 horas de la madrugada, lo que acerca al ocio nocturno un poco más hacia una situación de antigua normalidad. Eso sí, en puntos como en la capital se ha emplazado el plan al avance de la situación epidemiológica.

Cataluña todavía ha ido un poco más lejos y permitirá a discotecas y bares de copas operar hasta las 3:30 horas. La medida de la Generalitat busca acabar con la imagen de los botellones que se han repetido cada fin de semana durante el último mes.

Galicia y Navarra postergan la reapertura

Las únicas dos comunidades que todavía no han reabierto el ocio nocturno son Galicia y Navarra que han optado por retrasar este momento para no correr riesgos epidemiológicos. Los dos gobiernos se han mostrado más cautelosos aunque no se trata de los territorios con mayores índices de incidencia acumulada de España.

Galicia se ha decidido por mantener los locales cerrados al público hasta el próximo 1 de julio cuando está prevista su vuelta a la normalidad, justo a las puertas del verano. Mientras Navarra todavía no ha ofrecido una fecha fija para su regreso.