Ábalos rebaja la propuesta de peajes en las carreteras: “Sería testimonial”

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha planteado este miércoles una nueva rebaja de la propuesta de peajes en las carreteras planteando un pago que ha tildado de “testimonial”.

En concreto, ha afirmado en la sede de su departamento durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los ámbitos de movilidad y agenda urbana que el Gobierno “lo plantearía de un modo casi testimonial, más por principio de responsabilidad que por afán recaudatorio”.

Ábalos ha planteado una rebaja de aproximadamente un tercio, del pago por uso de carreteras respecto al plan que barajó Mariano Rajoy el pasado 2018, que planteaba 246 euros anuales por turismo y 7.066 euros por camión, según el informe que encargó a la empresa estatal Ineco.

Leer más: Ábalos descarta ahora el pago por uso de las autovías sin el consenso del Congreso

Se trata de una nueva rebaja de las expectativas para la instauración de un nuevo pago por el uso de las carreteras del Estado que, en palabras del ministro, no saldrá adelante si no cuenta con el consenso parlamentario que requiere la reforma legal correspondiente. No obstante, esta es una de las medidas que se han propuesto en Bruselas para el próximo 2024, aunque su instauración podría entrar en vigor el año que viene.

Ábalos ha apelado a los valores comunitarios de “quien usa paga, igual que quien contamina paga”, con independencia de que sus compromisos con el sector de transporte son “plenamente vigentes”. También ha recordado que todos los países de la Unión Europea aplican un sistema de pagos de autovías y que, en España, está la mayor red de alta capacidad de Europa.

A su juicio, le parece “inconcebible para la UE” que la mayor red de carreteras sea de uso gratuito mientras se piden fondos para infraestructuras sin que se se saque “rentabilidad de las inversiones que hemos realizado ya”.

También ha reprochado al PP de apuntarse “”a lo fácil, al no, porque todos queremos no pagar” pero ha advertido que “algún día querrán y podrán gobernar y se van a enfrentar al mismo problema con el que se enfrentaron en 2018“

Finalmente, ha insistido en que, bajo su punto de vista, hay que pagar “cuando uno cree que es una cuestión de razón, de justicia, de sensatez y de lógica”.