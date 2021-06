Ada Colau cobrará a bares y restaurantes las nuevas protecciones de las terrazas

El coronavirus ha llevado las terrazas de los bares a la calzada. Las ciudades tienen que sacar hueco para proporcionar a la hostelería un lugar exterior en el que los clientes puedan estar al aire libre. Y para proteger estos espacios, el Ayuntamiento de Barcelona usó los bloques de hormigón conocidos como New Jerseys. Lo cierto es que no son estéticos, por lo que serán sustituidos por nuevos elementos que, según ha anunciado la alcaldesa Ada Colau, correrá a cargo de los restauradores.

La primera edil de la capital catalana ha explicado este miércoles en una entrevista en Betevé que, tras haber negociado el nuevo diseño con el Gremio de la Restauración, caerá en los dueños de los negocios la responsabilidad de pagarlos. No obstante, Colau ha informado que se lanzará una línea de subvenciones especial para los locales más pequeños.

En primer lugar, el consistorio y los restauradores implementaran una prueba piloto con la intención de que se expanda a más lugares de la ciudad con el paso de los meses. Eso sí, la exigencia de Colau es clara: no restar espacio a las aceras sino a las calzadas.

“Hemos innovado. Debemos felicitarnos colectivamente porque en medio de la pandemia no quitamos espacio al peatón, que es donde había conflicto, y éstas son las terrazas que ahora se consolidan”, ha asegurado la alcaldesa, que ya mostró su intención de retirar de las calles los bloques de hormigón amarillo de cara al próximo invierno.

Colau, sobre la ampliación de El Prat: “No es realista y Europa no lo permitirá”

En esta entrevista Colau también hizo referencia a la ampliación del aeropuerto de El Prat después de que el empresariado catalán se reuniera este miércoles para pedir a las instituciones que fueran de la mano a la hora de solicitar esta reforma a Bruselas.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante su reunión con la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este martes en la sede del Ministerio, en Madrid. EFE/Víctor Lerena

“Aena ha de dar un paso atrás en el planteamiento cerrado que ha hecho inicialmente para El Prat”, ha sostenido. Sin embargo, ha señalado que todavía se está “a tiempo de que repare el error”. En opinión de la alcaldesa, el gestor portuario está diciendo con este proyecto de ampliación que diciendo “si queréis inversión me tenéis que decir que sí” y que “o me dejáis arrasar para hacer una ampliación o no pongo ni un euro”.

Se da por hecho que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se opondrá con dureza a la ampliación. En la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Consistorio se rechazó una propuesta para la obra con los votos en contra dels comuns y ERC y la abstención de JxCat. “Es antiguo hacer escoger entre ecología y economía”, defendió la concejal de Urbanismo de Colau, Janet Sanz.

En este sentido, Colau ha apuntado que “hace falta inversión en el aeropuerto”. No obstante, considera que proponer una tercera pista en un espacio natural con la máxima protección europea y cuando el aeropuerto actual está incumpliendo los compromisos ambientales de la anterior. “No es realista y Europa no lo permitiría”, ha concluido.