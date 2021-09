Aena se lava las manos tras difundirse el proyecto de El Prat: “No hay cambios sobre el texto del acuerdo”

El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que Aena presentó este viernes ante la Comisión de Coordinación Aeroportuaria de Cataluña para la ampliación del aeropuerto de El Prat hizo sonar todas las alarmas. El texto indica la previsión de aumentar la capacidad de vuelos, y para ello se extenderá una tercera pista que afectará al espacio natural de La Ricarda.

Las críticas al gestor portuario llovieron en todas las direcciones, y entre ellas destacó la de Pere Aragonès, quien exigió una rectificación. No obstante, Aena se ha lavado las manos tras la difusión de este proyecto. “No existe alteración alguna sobre el texto fruto del acuerdo y el trasladado al documento”, aseguró la compañía pública anoche a través de un comunicado.

Es decir, los términos del acuerdo que quedan reflejado en el texto son los mismos que se alcanzaron entre el Govern y el Ministerio de Transportes el pasado 2 de agosto. “No introduce ningún cambio”, insisten desde Aena.

"No existe alteración alguna sobre el texto fruto del acuerdo y el trasladado al documento"

“El contenido de dicho acuerdo se ha trasladado al documento presentado hoy y contiene la afirmación textual: “…se garantizará el modo segregado actual para la operativa de las pistas y se realizará la ampliación de la pista 07R/25L hacia el Este, así como la construcción de un terminal satélite que dé servicio a los vuelos de largo radio que se operarían gracias al alargamiento de la pista”, explica.

Aragonés dice que el texto no refleja la voluntad del Govern

Sin embargo, Aragonès advirtió este viernes en su cuenta de Twitter que el documento no refleja la voluntad de las dos administraciones para asegurar la protección de La Ricarda. “Cada paso que se haga debe incluir el compromiso de consenso. Preservar los espacios naturales no es una opción, es una obligación no negociable”, subrayó.

El mandatario republicano exigió "explicaciones y la rectificación" por parte de Aena

El mandatario republicano exigió “explicaciones y la rectificación” por parte de Aena horas después del encuentro y pidió que no se dé nada por cerrado hasta que se haya asegurado la inversión y se hayan definido todos los pasos por parte de cada uno de los actores implicados. No obstante, el texto presentado este viernes se trata de un mero trámite antes de su aprobación en el Consejo de Ministros.

Las palabras del president han supuesto una sorpresa en el Departamento de Territorio de la Generalitat. Algunas fuentes han asegurado a Efe que la reunión se ha saldado sin novedades en cuanto a la solución concreta para ampliar del aeropuerto de El Prat, ya que la fórmula para alargar la tercera pista se definirá en el plan director.

De hecho, según informó Economía Digital el día que se conoció el acuerdo, se preveía que Aena redactara una propuesta que afectara lo mínimo posible al espacio protegido de La Ricarda, dentro de la red Natura 2000. Algunos partidos como los Comunes de Ada Colau se habían negado a apoyar la propuesta mientras el proyecto afectase a este espacio protegido.

En aquel momento, el Ejecutivo central anunció una inversión de 1.700 millones de euros, tras una reunión secreta, fuera de agenda oficial, mantenida entre el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. El Gobierno aseguró que se trataba de un acuerdo que generará 85.000 empleos directos y 365.000 empleos indirectos.