Los afectados del nuevo brote en Barcelona: “Eso fue una ‘covid party'”

Cristian -quien no ha querido dar su nombre real- está, a día de hoy, confinado y, con un hilo de voz debido al dolor de garganta por la Covid-19, narra la crónica de su contagio anunciado: “Solo fue llegar, dar nuestro nombre y entrar en el local exclusivamente reservado para los de la universidad. Una vez dentro, las mascarillas y el distanciamiento social dejaron de existir”.

El estudiante celebró el pasado lunes, 21 de junio, su esperada graduación tras finalizar un máster en la EAE Business School. El acto se realizó en formato online; sin embargo, la fiesta continuó en la discoteca La Fira Villarroel, donde nuestro protagonista y otros alumnos de cinco másteres no respetaron las medidas sanitarias, produciendo de esta manera un nuevo brote de Covid-19 en España.

De momento, hay constancia de al menos 76 personas contagiadas de Covid-19, aunque esta cifra no está actualizada y se especulan muchos más casos positivos. En el máster de Cristian hay alrededor de 70 estudiantes, de los cuales 26, por el momento, han resultado dar positivo en las pruebas PCR y se encuentran ahora mismo confinados en sus respectivas casas.

“Podríamos haber estado más separados durante la fiesta pues es cierto que en la discoteca había algunos espacios libres, pero somos universitarios eufóricos celebrando nuestra graduación y eso del distanciamiento social no iba a ocurrir”, reconoce tras haber hecho una pausa para toser dos veces

“Somos universitarios eufóricos celebrando nuestra graduación y eso del distanciamiento social no iba a ocurrir” Cristian (nombre ficticio)

Cristian asegura que no le llamaron la atención en la discoteca para que se pusiera la mascarilla o guardara la distancia necesaria, no obstante, recuerda que todos los trabajadores de La Fira Villarroel -quienes aún no han querido manifestarse sobre el nuevo brote-sí que estaban protegidos llevando la mascarilla todo el tiempo.

Finalmente, se contagió del Covid-19 durante esa noche de celebración. “El jueves por la noche empecé a notar molestias en la garganta. Aún así no le di mucha importancia pero al día siguiente me desperté un poco peor, me dolía la cabeza y tenía la garganta mal. Entonces es cuando fui a hacerme la PCR y resulté ser positivo”.

Otros compañeros de Cristian también empezaron a presentar síntomas similares y comenzó a conocerse más casos positivos, los cuales siguen aumentado a día de hoy. “Por el momento, todos estamos confinados en casa pero es posible que haya más gente contagiada de la que yo sé”, confirma Cristian.

Los jóvenes contagiados aseguran que hay más de cien positivos

Antonio -que tampoco ha querido dar su nombre real-, es también estudiante de la EAE Business School aunque realiza otro máster. Esa noche no faltó a su cita en La Fira Villarroel. “Es muy probable que por esa fiesta, que más bien fue una covid party, se hubiesen contagiado más de cien personas. Estoy segurísimo”, confirma el joven también infectado.

“Parecía una discoteca como las de antes. Había mucha gente. Es verdad que habían algunos espacios cerca de la puerta pero en el centro había mucha gente y la barra estaba llena”, asegura Antonio. “No se respetó la distancia social y desde el principio nadie llevaba mascarillas”.

A través del teléfono se escucha a alguien toser mucho, y es que, en el piso de Antonio hay otra persona contagiada de Covid-19 con motivo de la fiesta de graduación. El joven no acudió solo con sus compañeros de clase a la fiesta, también le quiso acompañar su novia Natalia -otro nombre ficticio-, que no estudia en la escuela de negocios de Planeta.

“Una vez me contagié del virus, me di cuenta de que eso fue una covid party“ Natalia (nombre ficticio)

“Yo no soy de la universidad pero había más gente que tampoco lo era. Creo que cada persona podía invitar a alguien de fuera y a mí me invitó mi novio”, explica Natalia con varias interrupciones para toser y coger aire. “No estaba pensando mucho en la Covid-19 cuando fui a aquella discoteca pero luego, una vez me contagié del virus, me di cuenta de que eso fue una covid party“.

La pareja no empezó a presentar síntomas hasta el pasado viernes, es decir, hasta después de cinco días desde la celebración en la discoteca La Fira Villarroel y tras la verbena de San Juan, muy celebrada en Cataluña, por lo que las interacciones sociales de los alumnos tras la fiesta organizada por Studentfy hasta que presentaron síntomas fueron habituales.

Sin ir más lejos, Antonio estuvo con un amigo suyo de Madrid el miércoles siguiente. Sin él pretenderlo contagió a su amigo, quien ahora se encuentra confinado en la capital.

No hay respuesta de Sanidad

Tanto Antonio como su novia Natalia fueron al Centro de Atención Primaria (CAP) para realizarse sus respectivas pruebas PCR, ambas positivas. No obstante, los dos omitieron el dato de que se habían contagiado durante la fiesta con motivo de la celebración del fin de curso.

Sin embargo, desde el CAP se limitaron a preguntarles sobre sus contactos más estrechos, dejando al margen la información sobre donde había ocurrido tal contagio. “Cuando fui a hacerme la prueba no les dije a los del CAP que había estado en esa fiesta y mi novio tampoco. Tampoco nos han vuelto a contactar ni a rastrear para saber si nosotros habíamos estado en esa fiesta“, asegura Natalia.

“Sanidad no nos han vuelto a contactar ni a rastrear para saber si habíamos estado en esa fiesta” Natalia (nombre ficticio)

La Conselleria de Salut, de momento, no hay querido manifestarse sobre el tema. No han especificado si tienen constancia del nuevo brote en Barcelona ni si están llevando a cabo un rastreo entre los estudiantes contagiados por Covid-19, los cuáles podrían ser más de 100.

“El Departament de Salut no informa de brotes específicos”. Esta ha sido la única declaración obtenida a través de un correo electrónico tras repetidas llamadas y emails.

Luz verde a la vacunación de los jóvenes tras varios brotes de Covid-19

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha alertado este miércoles que el repunte de contagios en gente joven en Cataluña podría saturar el funcionamiento de los Centros de Atención Primaria (CAP) en Cataluña y retrasar la campaña de vacunación en el Principado.

Tras el repunte de casos del pasado martes, en los que Cataluña triplicó los casos positivos respecto al día anterior, el Departament de Salut ha explicado que, al tratarse en su mayoría de gente joven en los nuevos contagiados, “no está afectando a los hospitales, pero sí está afectando a la actividad de los Centros de Atención Primaria y eso tiene una repercusión directa e importante en la vacunación”.

Leer más: Los brotes en jóvenes pueden retrasar la vacunación en Cataluña

Con más de 1.900 nuevos contagios en las últimas horas, la Generalitat ha decidido abrir la posibilidad de pedir cita para vacunarse a todos los residentes en Cataluña mayores de 16 años, que ya pueden pedir cita a través de la página web como medida para frenar la altísima incidencia en esta franja de edad, que ayer mostraba unas cifras superiores a los 404 casos por cada 100.000 habitantes en las personas de 20 a 29 años y de más de 351 casos en la franja de 12 a 19.