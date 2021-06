Brote de Covid-19 en Barcelona con al menos 76 positivos en una fiesta de alumnos de EAE

Los jóvenes vuelven a ser protagonistas de un nuevo brote, esta vez en Barcelona, donde ya hay constancia de al menos 76 personas contagiadas de Covid-19 en una fiesta universitaria, aunque los positivos podrían ser muchos más.

El pasado lunes 21 de junio se celebró, de manera online, el acto de la graduación de varios másteres de la EAE Business School. Sin embargo, la fiesta continuó en la discoteca La Fira Villarroel, donde los alumnos de cinco masters no respetaron las medidas sanitarias y se habrían producido los contagios, según han explicado varios afectados a Economía Digital.

Según las informaciones que cruzan a diario los coordinadores de cada máster, y a las que ha tenido acceso este medio, se contemplan al menos 76 personas contagiadas. Sin embargo, los propios alumnos afirman que cada día se conocen nuevos casos positivos.

Además, solo cuentan los alumnos de la escuela de negocios propiedad del grupo Planeta pero no a amigos, parejas y familiares que, asistieran o no a la fiesta, también se han contagiado. Por ello, aunque no tienen cifras exactas, dan por hecho que los positivos superan ya el centenar.

Según cuentan varios estudiantes, ni la organización de la fiesta ni la discoteca pidió test de coronavirus y las medidas de prevención, como la distancia social y las mascarillas, brillaron por su ausencia.

La versión de los organizadores de la fiesta

La fiesta posterior a la graduación fue organizada por Studentfy, una asociación de estudiantes en Barcelona. La organización ha asegurado a este medio que su última actualización en el recuento de casos positivos es de “unos 40-50 contagios entre diferentes másteres de EAE”.

Studentfy recalca que no saben si todos los casos de alumnos contagiados de Covid-19 son a raíz de este evento en particular, pues considera que los estudiantes “han tenido contacto entre ellos en varios contextos”. A pesar de ello, los delegados de cada máster han recopilado la información de los afectados y la cifra es más alta.

La fiesta se realizó tras el acto de graduación en la discoteca La Fira Villarroel, que no ha respondido a las preguntas de este medio.

EAE sí se ha hecho eco del contagio masivo de Covid-19. Ante el brote, la escuela de negocios ha comunicado a sus alumnos que ha trasladado al formato online las actividades docentes y los sistemas de evaluación.

Megabrote de coronavirus en Mallorca

Desde que finalizó la cuarta oleada de contagios en España, la semana pasada se producía el primer gran brote de coronavirus en Mallorca con motivo de los viajes de fin de curso. El número de jóvenes estudiantes que se han infectado no para de crecer y los nuevos datos presentados por las comunidades autónomas elevan a más de 1.100 los casos positivos.

A pesar de esta cifra, España ha levantado este pasado fin de semana la obligación de usar mascarilla en exteriores y celebra que Reino Unido haya incluido a Baleares en su lista de zonas seguras para viajar. Además, todo esto se produce en un contexto donde la variante Delta está aumentando su presencia en en el país con cierta velocidad.