Caso Koldo: la AN cita como testigo a Javier Hidalgo, exCEO de Globalia

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha citado como testigo al exCEO de Globalia Javier Hidalgo en el marco del caso Koldo. Los jueces han considerado que su comparecencia podría ser útil para el «esclarecimiento del pago» de comisiones por los presuntos servicios de transporte aéreo prestados para el transporte de material sanitario en la pandemia de COVID-19, informa Europa Press.

Los magistrados de la Sección Tercera estiman parcialmente en un auto el recurso de la Asociación Liberum e instan al juez Ismael Moreno a la citación de Hidalgo. Rechazan, sin embargo, llamar a declarar a la exdirectora de la empresa Wakalua Hub –filial de Globalia– Leticia Lauffer.

La Sala, en relación a la citación del CEO de Globalia, explica que «la diligencia solicitada es útil y pertinente para el conocimiento exacto de los términos en los que se han venido prestando los servicios de transporte de material sanitario».

«Derivados, no nos olvidemos, de un contrato de adjudicación publica (contratos públicos relacionados con la pandemia de COVID-19), así como el esclarecimiento del pago por tales servicios, incluidas las comisiones, y a quien se pagaron las mismas», indican los magistrados.

El testigo propuesto, Javier Hidalgo, obtuvo según Liberum «por los servicios de transporte aéreo prestados los pagos pertinentes de la mercantil investigada Soluciones de Gestión y al parecer pagó también una cantidad de dinero en concepto de comisión» al presunto comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama Delgado, a través de la mercantil MTM 180 Capital SL.

La Sala recuerda que De Aldama «está relacionado profesionalmente con Soluciones de Gestión, la sociedad adjudicataria del concurso publico, que controlaba conjuntamente con el Grupo Cueto conglomerado empresarial que gestionaba Soluciones de Gestión».

«Por ello en este momento, tal actuación es útil para el esclarecimiento total de los hechos denunciados en este procedimiento, y por lo tanto la práctica de tal diligencia de investigación se entiende necesaria, no pudiendo asumirse la argumentación que sostiene el auto impugnado; la existencia de otras mercantiles relacionadas con los investigados no es óbice para no esclarecer los términos de estas transacciones vinculadas a las comisiones en el ámbito de la adjudicación de contratos públicos», recoge el auto.

Por otro lado, y en relación a la testifical de la que fuera CEO de Wakalua, el tribunal rechaza que declare ante el juez instructor al menos en este momento procesal puesto que, sin perjuicio de sus posibles gestiones para traer mascarillas a España, éstas «son ajenas a los contratos vinculados al servicio prestado por Globalia, del que tiene que dar explicaciones el CEO de tal mercantil».