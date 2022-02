Aragonès defiende la cena junto a Felipe VI en la inauguración del MWC

Pere Aragonès ha reivindicado su voluntad de cenar junto a Felipe VI en el Mobile World Congress (MWC), donde el mandatario catalán y su vicepresidente, Jordi Puigneró, coincidirán con el monarca: «Que un monarca que no ha escogido nadie desplace al representante legítimo de la ciudadanía de Cataluña, escogido por este Parlament».

El presidente de la Generalitat así a la diputada de al CUP, Dolors Sabater, en la sesión de control de este miércoles en el Parlament; donde le ha recriminado que cene con el representante «de una monarquía corrupta». La antisistema se ha preguntado que qué sentido tiene plantar a la Conferencia de Presidentes y no al Jefe del Estado.

El president ha asegurado que no «dejará que me desplace en el ejercicio legítimo de mis funciones de representación del país un monarca que no ha decidido nadie». Aragonès desvincula así su rechazo a la monarquía de su asistencia a la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC), algo que para la CUP envía una imagen de normalidad sobre el conflicto con Cataluña.

Los encuentros de Aragonès con Felipe VI

No será la primera vez que Pere Aragonès coincidirá con el monarca en un acto público. En el casi primer año de mandato del actual presidente de la Generalitat, se ha encontrado con Felipe VI en varios actos. Ya cenaron juntos en el Cercle d’Economia junto a Isidre Fainé en los premios Carlos Ferrer de Foment del Treball.

El mandatario catalán se saludó con Felipe VI en el Cercle d’Economía, aunque en esa ocasión no llegaron a cenar juntos. Quien lo hizo en su lugar fue la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà. Una imagen fuertemente criticada tanto desde las entidades independentistas, como la ANC, así como por Junts y la CUP.

La Comisión Bilateral Estado-Generalitat

La diputada de la CUP le había recriminado a Aragonès los malos resultados de la Comisión Estado-Generalitat: solo recibe «migas autonómicas» que demuestran la «injusticia en este régimen tan hostil con los Países Catalanes». La parlamentaria insiste en una «imagen de normalidad y de estabilidad en las relaciones Cataluña-España».

«Para avanzar hay que ver todo el conjunto de la fuerza que se puede hacer para defender los intereses de Cataluña, y hoy lo hago en esta cámara para trabajar en unidad de acción, de hacerlo en el Parlament, en ámbitos muy diversos, con el Pacto Nacional por la lengua con más del 85% de la cámara representada», le ha respondido Aragonès.