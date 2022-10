Aragonès entierra el Procés tras la salida de Junts y ultima un gobierno tecnócrata

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enterrado el procés de la independencia de Cataluña tras la salida de Junts del Govern después de los resultados de la consulta interna a la cual ha sometido a su militancia. Tras el anuncio de a su ahora exsocio en el Govern, el president está ultimando un gobierno de la mano de los expertos, dejando claro que la tensión independentista pasa a un segundo plano para dejar paso a “expertos” y profesionales de la gestión pública, según ha detallado Laura Vilagrà, la consellera de la Presidencia de la Generalitat.

Asimismo, Vilagrà ha avanzado este sábado que el president y su equipo están ultimando la estructura del nuevo Govern dejando fuera a los consellers de Junts e incorporando tecnócratas, es decir, expertos en el ámbito. La consellera ha señalado que el nuevo equipo de Govern «está muy avanzado» y que debería estar formado a principios de la próxima semana, aunque ha explicado que «aún no están cerrados todos los nombres».

Sobre la formación del nuevo ejecutivo, Vilagrà ha avanzado que Aragonès y su equipo no se plantean no se plantean contar con consellers de En Comú Podem, pero sí con «personas expertas en su ámbito» y con «experiencia en el ámbito público».

Aragonès ha recibido el apoyo del presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, expresando la importancia de la «estabilidad» en el Govern de Cataluña. «Abogo por la estabilidad en el Govern de la Generalitat de Cataluña», insistió para luego subrayar: «Sea cual sea la circunstancia nosotros siempre vamos a tener la mano tendida en aras del diálogo por el reencuentro en la sociedad catalana».

Este apoyo del presidente del Ejecutivo ha sido criticado este sábado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha cargado contra Sánchez por «apuntalar» el independentismo por su objetivo de aferrarse a La Moncloa.

Aragonès descarta elecciones y abre una nueva etapa

«A la ciudadanía no se la sirve abandonando responsabilidades», criticó en alusión a Junts, para añadir que: «Sería del todo irresponsable dejar al país sin gobierno o en una situación de interinidad». Asimismo, dejó bien claro su plan: «No abandonaremos a la ciudadanía en un momento tan complicado como este».

Así, el president ha descartado elecciones y ha reclamado dar estabilidad al Govern, haciendo un llamamiento también a PSC y Comuns: «Todo el mundo debe estar a la altura y contribuir a asegurar la estabilidad de las instituciones», ha remarcado y ha ahondado: «Una estabilidad tan necesaria en unos momentos de tanta dificultad para la ciudadanía».

“Que gane el país, esa es mi responsabilidad y la de todas las instituciones de Cataluña», ha manifestado. «Empezamos una nueva etapa, y lo hacemos con seguridad y confianza, con un nuevo Govern dedicado 100% a la ciudadanía para una Catalunya más justa, verde y feminista e irrenunciablemente libre», ha indicado.

Crisis en el Govern: Junts abandona a Aragonès

Junts per Catalunya decidió dejar en manos de la militancia su continuidad en el Govern, tras el cese de Puigneró, por parte de Aragonès. El motivo fue la «importante pérdida de confianza» después de que no le informase sobre la cuestión de confianza que tenían preparada desde Junts per Catalunya.

Tras estos sucesos, JxCat decidió convocar una consulta con sus afiliados el 6 y 7 de octubre para decidir el futuro de JxCat en la Generalitat, quienes finalmente han decidido por mayoría abandonar a Aragonès. «¿Quieres que Junts siga formando parte del Govern de Catalunya?», era la pregunta planteada en la votación que ha contado con la participación del 79,18% de los militantes con derecho a voto. Mientras que el 55,73% de los votos ha sido para el ‘no’, el 42,39% de los militantes ha votado ‘sí’ y el 1,88% han sido votos en blanco.

La líder de JxCat, Laura Borràs, y el secretario general del partido, Jordi Turull, ofrecen una rueda de prensa tras la votación de los militantes del partido. EFE/ Enric Fontcuberta

A pesar de que el secretario general de JxCat, Jordi Turull, evitó pronunciarse acerca de su posición, sí se mostró a favor de romper con el Ejecutivo la presidenta de JxCat, Laura Borràs, así como el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, y tres de los cuatro vicepresidentes de Junts, Josep Rius, Francesc de Dalmases y Aurora Madaula.

Por contra, mostraron su intención de permanecer en el Govern los consellers Jaume Giró, Victòria Alsina, Lourdes Ciuró y Violant Cervera; el exsecretario general del partido, Jordi Sànchez; los exconsellers Josep Rull, Quim Forn y Damià Calvet; el exalcalde Xavier Trias, y el diputado y secretario general adjunto de Junts, David Saldoni.