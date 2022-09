Ayuso y Feijóo exhiben unidad y ponen al PP en modo electoral para ganar las municipales

El PP ya ha puesto en marcha toda su maquinaria electoral. Primer objetivo: los comicios municipales y autonómicos; y el final y más importante: Moncloa. Alberto Nuñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han iniciado septiembre con la vista puesta en mayo, cuando será la primera llamada a las urnas. Este viernes ya se respiraba en en Alcalá de Henares, el escenario que eligieron los populares madrileños para dar el pistoletazo de salida del nuevo curso político, ambiente de mitin. Los dos pesos pesados del Partido Popular escenificaron su buena sintonía y, con intención de poner fin a los rumores de fisuras internas, han exhibido su unidad.

«Me hace gracia que cuando al PP le va bien se inventen discrepancias y disputas. Cuantas más se inventen es que al Partido Popular le va mejor», apuntó Feijóo. Y es que los últimos días Ayuso ha protagonizado una nueva polémica al defender que las niñas embarazadas de 16 y 17 años puedan poner fin a sus gestaciones sin el consentimiento paterno gracias la nueva ley del aborto. Sin embargo, la postura oficial del PP es la contraria.

«Los dos ponemos muy nervioso al Gobierno de Sánchez»

A Isabel Díaz Ayuso le gusta ir por libre. Ya lo mostró cuando se enfrentó a Pablo Casado por no querer adelantar el congreso autonómico del partido, consciente de su peso en el PP. Pero Feijóo ha querido zanjar sus diferencias y, de hecho, las ha desmentido. «Me hace gracia que digan de manera insistente que Isabel y yo somos muy distintos, pues la verdad es que acredita algo que nos hace muy parecidos: los dos ponemos muy nervioso al Gobierno de Sánchez y eso da mucha unidad».

El aviso de Ayuso a Feijóo

Ayuso también ha defendido su alianza con Feijóo. La baronesa madrileña le ha dado una calurosa bienvenida a su región y, aunque su discurso ha sido en clave electoral de cara a los comicios generales, también ha lanzado un aviso a su presidente: «El PP de Madrid impulsa al Partido Popular».

«La garra con la que defendemos todo lo que queremos te va a sorprender»

Los populares de la Comunidad de Madrid llevan 27 años en el poder, desde 1995, y el éxito de Ayuso en el 4-M, cuando logró formar un gobierno monocolor, ha sido un punto de inflexión. Feijóo lo sabe, por lo que maniobra en consecuencia para que prevalezca la paz. «Puedo asegurar que el trabajo del PP de Madrid y la garra con la que defendemos todo lo que queremos te va a sorprender», agregó.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante la inauguración del curso político del PP madrileño, este viernes en Alcalá de Henares.EFE/ Fernando Villar

El presidente popular dedicó gran parte de su intervención a hablar de la líder madrileña y evidenciar su cercanía. Mencionó la cena privada que tuvieron este miércoles en la que, según explicó, hablaron de cómo Ayuso «lideraba el ránking de insultos» recibidos. Y atacó una de las principales banderas del PSOE. «Resulta curioso que un partido que presume de ser el más feminista recurra siempre al menosprecio, al insulto y a la difamación de una mujer libre que se presenta libremente a las elecciones», criticó.

Ayuso se centra en atacar a Sánchez

Pero la más dura con los socialistas fue Ayuso. Ese es su papel, mientras que Feijóo se refugia en la apariencia de un político con sentido de Estado, moderado, que incluso llegó a aplaudir, a Pedro Sánchez por «copiar» su propuesta de bajar el IVA del gas del 21% al 5%. «A veces de insistir nos hacen caso», apuntó el gallego, mientras que Ayuso dedicó su discurso a enumerar una retahíla de críticas en las que hacía hincapié en el «autoritarismo» de Sánchez.

«Estamos en manos de un Gobierno que no tiene escrúpulos, que ha advertido que va a por todas y ha advertido que no le importa ir a por todas con cualquiera», aseveró Ayuso. «La culpa la tienes tú, comerciante, ciudadano… y no Sánchez, sus 22 ministerios o el gasto público que van a estar pagando generaciones enteras», señaló respecto a la la crisis energética y la alta inflación, la baronesa popular. «Sus ocurrencias denigran a España», agregó.

La presidenta de la Comunidad vaticinó un nuevo 15-M impulsado por el Ejecutivo nacional. También aseguró que al PP le espera «como castigo» manifestaciones en las calles el próximo mes de mayo, cuando se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas, en las que da por hecho que, de nuevo, va a ganar con mayoría.

Y también da por hecho la llegada de Feijóo a Moncloa. «Ante el cambio de gobierno, la izquierda y el Gobierno están preparando las nuevas acampadas; ya está preparando la calle», ha puntualizado Ayuso». «No van a protestar por el Gobierno, no lo van a hacer ahora, sino como en el 15-M cuando PP sobradamente iba a ganar las elecciones autonómicas por una amplia mayoría», afirmó.