Ayuso llama al cumplimiento de las medidas y avisa: habrá más contagios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este viernes que todavía están por subir los contagios en la región y ha llamado al cumplimiento de las normas sanitarias de prevención. Asegura que la variante Ómicron “es muy contagiosa”, de ahí uno de los motivos del aumento de casos.

Así lo ha asegurado durante su visita al Hospital público Carlos III, donde ha añadido que hasta “después de las Navidades” no se podrá contener la situación. No obstante, ha matizado que el aumento exponencial de casos no está “incidiendo sobremanera en la presión hospitalaria, que es lo más importante en estos momentos”.

También ha considerado que los casos confirmados aumentan “porque está aumentando el diagnóstico“, es decir, como se hacen más pruebas, se descubren más casos positivos, y a celebrado de que el pasado jueves se llegara a la “cifra récord de más de 28.000 test” .

En este sentido, ha recordado que la Comunidad proporcionará test a las farmacias para que los ciudadanos puedan realizarse tests de antígenos antes de acudir a las cenas de empresa y familiares tan características de estas fechas.

Ayuso ha reconocido que será la atención primaria la que va a vivir una mayor tensión debido al aumento de casos y que por ello van a mantener a los 11.400 profesionales sanitarios contratados como refuerzo de la sanidad madrileña.

Con todo, la presidenta de la comunidad ha pedido tener “mucho cuidado con las celebraciones en los domicilios, en los espacios cerrados, en donde no llega la Sanidad ni la Administración” y ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía para evitar la propagación del virus.