Ayuso arremete contra Podemos: «Es el cáncer de España y las instituciones»

Continúa la polémica por el reconocimiento como alumna ilustre a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras un convulso acto, en el que parte del alumnado mostró su rechazo al nombramiento, Ayuso ha aprovechado este miércoles para estallar contra Podemos y acusarlos de ser el «cáncer de España y las instituciones». Pues, a su juicio, la formación morada está detrás de los «movimientos» que se manifestaron durante el acto que tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

«La ultraizquierda ha tomado las instituciones», ha aseverado con contundencia la presidenta regional para luego puntualizar: «También todo lo público, empezando por la universidad». Después de cargar contra el «exrector de Podemos», ha alertado que la formación morada ha «colonizado» la Complutense, en declaraciones que ha hecho a los medios de comunicación antes de comenzar el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en la localidad de Galapagar.

«Fue Podemos quien no dijo nada cuando Irene Montero recibió el mismo reconocimiento en la Autónoma, universidad en la que años antes había sido ‘escracheado’ el expresidente del Gobierno Felipe González«, ha defendido, a la vez, que ha recordado que en el acto había siete premiados más por su trayectoria profesional no académica. «Yo no soy protagonista hoy, hoy formo parte de una larga lista de políticos, periodistas, actores y empresarios señalados por la ultraizquierda», ha lamentado.

Ayuso, rodeada de periodistas abandona la facultad de Ciencias de la Información de la UCM. EFE/ Zipi Aragón

Y es que, a ojos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es Podemos quien decide «quién puede trabajar en la universidad pública, quién puede tener títulos, quién puede tener reconocimientos».

Polémico reconocimiento a Ayuso

El reconocimiento a Ayuso provocó la oposición por una parte del alumnado, que se manifestó en los alrededores de la Facultad de Ciencias de la Información y a la salida del acto increpó a la dirigente regional al grito de ‘Ayuso dimisión’, ‘Libertad es cuidar’ o ‘Ayuso asesina’.

Sin embargo, en el momento de la entrada de la presidenta, en el hall principal del edificio, estudiantes que se encontraban en el interior, alentados por el presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, Ignacio Dancausa, mostraron su apoyo a Ayuso al grito de ‘Presidenta, presidenta’, ‘Mayoría absoluta’, ‘Libertad’ y ‘Comunista el que no vote’.

«Me ha dado pena porque he visto que a muchos alumnos les han trasladado desde hace semanas algo diferente», manifestó Ayuso tras el acto para luego añadir: «Ellos sabían que iba a estar hoy y me consta que miembros de Podemos y exrectores con amigos, con todo lo que tienen allí organizado, han estado calentando los cascos a los alumnos», insistió.

En este sentido, indicó que en los cuatro años que lleva al frente de la Presidencia regional «nunca ha tenido un solo problema con nadie» por la calle pero incidió en que desde que se van acercando las elecciones sí ha tenido «a un grupito» que la va «persiguiendo». Según sostuvo, «son enviados por el PSOE», o por el resto de los grupos de la Cámara, o por plataformas de la suyas «que viven de lo público».