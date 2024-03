Montero acusa a Vox de callar ante el caso de la pareja de Ayuso

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó este martes a Vox de «amparar» que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «haya cometido fraude fiscal» y que su director de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, «haya amenazado a los periodistas», mediante su «silencio cómplice».

Así lo expresó Montero en el Pleno del Senado, donde instó a Vox a aplicar la «ejemplaridad en la vida pública» que reclama no conformando gobiernos autonómicos con el PP.

«Están ustedes en un silencio cómplice», señaló Montero a Vox, en respuesta a la pregunta del senador Ángel Pelayo Gordillo sobre «el modo en el que el Ministerio de Hacienda controlaba los contratos del Gobierno para el acopio de material sanitario».

La ministra denunció que desde Vox amparan «que la pareja de Ayuso haya cometido fraude fiscal o que el director de gabinete de la Comunidad de Madrid haya amenazado a los periodistas». Así se refirió a la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental.

El caso Koldo

Respecto al ‘caso Koldo’, Montero insistió en que «el juez no duda en ningún caso de la legalidad de los contratos y los procedimientos» y defendió que el sector público «actuó correctamente». «No pueden detectar ninguna irregularidad porque no la hubo», reiteró. Por su parte, Gordillo indicó que «los contratos de urgencia deben pasar por una serie de auditorías» y se preguntó «cómo no saltó la alarma en Hacienda». «A Hacienda no se le escapa nada», añadió para apoyar que Montero conocía el caso.

«Los contratos fueron legales y los procedimientos, correctos», respondió la titular de Hacienda, y se preguntó «cómo vamos a averiguar los demás una irregularidad donde hay legalidad».

Por su parte, el senador del PP Eloy Suárez preguntó a Montero sobre los «motivos por los que el Gobierno ocultó y oculta los expedientes de rescate de las compañías Plus Ultra Líneas Aéreas y Air Europa». Afirmó que «en el centro del huracán estaba la mujer del presidente del Gobierno» y cuestionó «en condición de qué intervenía Begoña Gómez en esas negociaciones».

«No es de recibo que Sánchez dé una subvención y la beneficiaria sea su mujer», recalcó, tras acusarla de haberse «beneficiado de su condición para financiar sus actividades privadas». «La mujer del César no puede tener relaciones comerciales con las compañías que rescata el César, eso se llama corrupción de Estado», remarcó Suárez.