El CAC sanciona a TV3 con 12.000€ por publicidad indebida en el programa del “puta España”

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), el ente regulador de TV3 y Catalunya Ràdio, ha sancionado a TV3 con 12.000€ por añadir publicidad indebida en el programa BricoHeroes. La sanción se aprobó el pasado 4 de noviembre, aunque el órgano no ha hecho pública la decisión hasta este miércoles.

El área de contenidos del CAC propuso al pleno de este organismo la imposición de esta sanción por las infracciones graves en los capítulos que se emitieron los pasados 5 y 6 de julio. La sanción podría llegar hasta los 90.000 euros, pero el CAC lo ha rebajado hasta los 12.001€, puesto que Vincent Sanchis retiró el programa de la parrilla tras la apertura de expediente.

El CAC encontró diez emplazamientos de publicidad. Por un lado, siete de dos marcas comerciales –Fesmés y Powerplus– con prominencia, “pero sin elementos que la hagan indebida”. No obstante, en todos ellos se debería haber advertido “al principio y al final del programa, así como a la vuelta de las pausas publicitarias”.

Sí que constituyeron un supuesto de “prominencia indebuda” de tres emplazamientos publicitarios, que “podrían constituir un supuesto de publicidad prohibida”. Estas afectan a CatGas, Petrolis Independents y Parlem, tres empresas catalanas con cierta vinculación con el mundo independentista, una de las cuales es propiedad del diputado de JxCat Joan Canadell.

En el caso de la publicidad referente a Parlem, se detectó “una incitación directa a la compra del producto”. “El eventual incumplimiento del deber de informar claramente al público del emplazamiento del producto al principio y final del programa, cuando se reprenda tras una pausa, se tipifica como una infracción grave”, recoge el comunicado.

El CAC trata de ocultar la sanción económica

La consellera del CAC Carme Figueras (PSC) ha criticado que en el comunicado del CAC se haya escondido la cifra de 12.000€ de sanción, que no aparecen en redactado donde se explican las medidas que se han tomado ante este caso de publicidad indebida. También, que no se haya hecho público hasta ocho días después de su aprobación.

“La responsabilidad de que esta noticia se dé ocho días después de que el Pleno aprobara el acuerdo es únicamente del presidente del CAC. Que no se explique que la sanción por publicidad prohibida en Bricoheores a TV3 es de 12.000 euros, también”, ha criticado Figueras a través de un tuit.

La responsabilitat que aquesta notícia es doni 8 dies després que el Ple vagi aprovar l'acord és únicament del president del @Consell_Audio. Que no s'hi expliqui que la sanció per publicitat prohibida a BricoHeroes @tv3cat és de 12.000 euros també. https://t.co/MI3Yg2el4O — Carme Figueras (@carmefigueras) November 12, 2021

El programa del Bricoheroes es conocido por sus reiteradas salidas de tono contra el constitucionalismo y proferir en varias ocasiones expresiones como “puta España”. También, es un programa que generó mucho revuelo por desear sexo oral de la reina Letizia y también de su hija, la Princesa Leonor, de 15 años en el momento de la emisión.

“Me haría gracia que me la chupara Letizia Ortiz”, expresó el humorista Peyu en el polémico gag. Su compañero y copresentador, Jair Domínguez, le dijo: “Si al menos me hubieras dicho la hija”. La escena no llegó a emitirse por los canales de la CCMA, pero sí que se filtró y llegó a las redes sociales.