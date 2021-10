El Partido Popular lleva meses reuniéndose con asociaciones y sociedad civil por todo el mapa de España para recabar ideas y propuestas de cara a elaborar un programa de gobierno alternativo a Pedro Sánchez.

La Convención Nacional del PP ha plasmado parte de esas conclusiones, aunque todavía quedan más encuentros y comunidades por recorrer para, a partir de diciembre, sentarse en el cuartel general de Génova a elaborar el que será el programa definitivo de Pablo Casado.

Sin embargo, el líder del PP ya tiene pensadas algunas ‘medidas estrella’ y otras que plantean una enmienda a la totalidad de todo el Gobierno de Sánchez y de Unidas Podemos.

Economía Digital recopila estas ideas que, de un modo u otro, se verán plasmadas en el próximo programa de Pablo Casado para llegar a La Moncloa:

Pablo Casado no olvida los grandes pactos de Estado que propuso a Pedro Sánchez para su investidura y también para “salir todos juntos de la pandemia”. El líder del PP se centra estos días en realizar un boceto de lo que serán los tres grandes “planes nacionales de reformas estratégicas” para reforzar la “institucionalidad, el empleo y las familias”.

Plan de refuerzo legal e institucional para garantizar la unidad nacional

Sus líneas maestras pasan por el respeto a la Constitución y se centra en medidas como: modificar el Código Penal para tipificar como delito la convocatoria de referéndums por otros cauces que no sean los que vienen reflejados en la ley actual; tipificar como causa de delito la no violencia en el delito de rebelión y prohibir los indultos a los condenados por sedición, algo que la actual norma no recoge y, de ahí, la efectiva medida de gracia del Gobierno aplicada a los presos del 1-O para que ya estén libres tras el fallido golpe en Cataluña.

Recuperar la competencia de prisiones cedida a País Vasco y Cataluña por el actual gobierno de Sánchez.

Impulsar un apartado dentro de la ley de financiación a los partidos para cortar la financiación a partidos y asociaciones que promuevan la violencia.

Aprobar una nueva Ley Audiovisual para eliminar “la propaganda independentista” en los medios de comunicación.

Cerrar las embajadas catalanas por medio de la Ley de Acción Exterior y perseguirán el adoctrinamiento educativo reforzando la inspección educativa estatal.

Impulsar una Ley de Símbolos para prohibir la quema de banderas y “frenar las humillaciones al Rey”.

Plan estratégico para la creación de empleo

El segundo plan maestro de Pablo Casado para reforzar la economía española se centra en la creación de empleo.

La medida incluye bajar “todo lo posible” los impuestos y las cotizaciones sociales, bonificar el ahorro destinado a la jubilación, atraer inversores y grandes empleadores con fiscalidad atractiva y suprimir los impuestos de donaciones, sucesiones y patrimonio.

En materia de pensiones, el PP apuesta por: mantener el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, que permitió subir las pensiones un 16% de media después de que el PSOE las congelara en 2010; fomentar la jubilación activa para seguir trabajando con la pensión y recuperar el complemento para madres trabajadoras que los socialistas eliminaron.

Dentro del área económica, Casado afirma que pondrá en marcha la mochila austríaca para favorcer la mobilidad en el mercado laboral, ampliará la tarifa plana para autónomos y potenciará a España como destino internacional del teletrabajo, de las deslocalizaciones del sector digital y de los jubilados extranjeros que quieren venir aquí a gastar su pensión. “Queremos ser el Silicon Valley europeo y el centro de la Silver Economy”, señaló durante su discurso de cierre de la Convención.

Plan de refuerzo para las familias

El plan de refuerzo a las familias es el tercer plan urgente que Casado aprobará de manera urgente si alcanza La Moncloa.

Aprobará un plan de ayudas a la maternidad con medidas para una conciliación efectiva. El líder del PP busca aprobar la racionalización de horarios, flexibilidad laboral, reducciones fiscales, ayudas a la vivienda y educación gratuita de 0 a 3 años. “¿Por qué la universidad, y la educación primaria y secundaria, son casi gratuitas y las guarderías no?”, se pregunta.

En el PP hablan de combatir el maltrato ampliando la prisión permanente revisable a asesinatos con agravante de violencia de género y de derogar todas las leyes que atentan contra las mujeres, en referencia a la Ley de Igualdad y LGTBI que ha diseñado la ministra Irene Montero.

También aprobarán una ley de cuidados paliativos alternativa a la eutanasia y un plan contra la soledad y de integración de la discapacidad y la dependencia.

Tras estos tres principales ejes, Casado también sostiene medidas en otras áeras no menos importantes, como por ejemplo:

Reforma energética

Aprobación de una nueva reforma energética para bajar el precio de la luz sacando los costes no energéticos de la factura, bajando los impuestos y usando los derechos de CO2 para bajar el recibo a los consumidores.

Plan Nacional por el agua

Consistente en financiar con los fondos de la UE un Plan Hidrológico Nacional.

Educación

Creación del Museo Nacional de Historia de España. Se situará al lado de los museos de El Prado y del Reina Sofía, en el actual Palacio del Ministerio de Agricultura, que pasará a los edificios de Nuevos Ministerios.

Creación de un marco legal nacional que garantice la libertad de elección lingüística y la defensa del castellano como lengua vehicular en toda España: en la educación, en el acceso a la administración y en el espacio público.

Garantizar las materias comunes en Historia y el castellano como lengua vehicular. El bilingüismo o trilingüismo se ampliará a toda la educación pública, y también las materias tecnológicas.

Se digitalizarán todos los colegios y se harán evaluaciones estatales y públicas a nivel, la EBAU será nacional, y habrá un MIR educativo nacional para la acreditación del profesorado.

Derogación de la Ley Celaá

Memoria histórica

Aprobación de una Ley de Concordia que dejará sin efecto las actuales leyes de Memoria Democrática y servirá para “reivindicar la Transición y la reconciliación entre los españoles, para abandonar la propaganda divisiva y ayudar de verdad a las familias a encontrar los restos de sus seres queridos”.

La creación de una nueva ley para todas las víctimas del terrorismo donde se prohiba la convocatoria de homenajes a asesinos y se revertirán los acercamientos a cárceles cercanas del País Vasco de etarras que no han colaborado para esclarecer 300 crímenes impunes.

Sanidad

Creación de una Agencia Nacional vertebrada por una ley sanitaria que responda a las pandemias, una cartera básica de servicios con central de compras para toda España, un refuerzo de la atención primaria y de la telemedicina. Y una apuesta por la investigación con el 2% del PIB.

Seguridad

Aumentar las penas para la reincidencia, sancionar las coacciones de piquetes, aprobación de una ley de integración para regular la inmigración y la convivencia y otra norma ‘antiokupación’ para recuperar las penas de prisión como estaban en el Código Penal antes de que lo derogará el PSOE y aplicar el desalojo exprés de los okupas.

Justicia

Modificar la ley para exigir la imparcialidad de la Fiscalía, “sin comisarios políticos” y para blindar la independencia del Poder Judicial para que los jueces elijan a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También se comprometen a despolitizar los reguladores, el CNI, RTVE y el Consejo de Estado.

Transparencia

Casado apuesta por crear un nuevo mecanismo de regeneración pública, transparencia y de rendición de cuentas para levantar las alfombras de todas las administraciones.

Asimismo, se compromete a eliminar todo el gasto innecesario, reducir el número de ministerios y los asesores a la mitad, reformar la función pública con criterio de eficiencia y productividad, digitalizar toda la administración y crear una autopista para emprendedores agilizando la creación de empresas a un máximo de 5 días.

Política agraria

Crear una nueva política agraria y renegociar la PAC. Aprobar la creación de un Frente contra la Despoblación con mejores conexiones, servicios y apoyo a las actividades rurales volviendo a fomentar los deportes o la caza y eliminar la protección del lobo para, según el PP, proteger la ganadería española.

Industria

Creación de un programa nacional para aumentar el tejido industrial centrado en el sector de la automoción. Casado se compromete a que Aragón sea un centro logístico de primer nivel internacional.

Turismo

Crear políticas de apoyo al turismo eliminando las tasas para ayudar al sector hostelero que ha sufrido tanto en pandemia.

Internacional

Mantener la negociación sobre el Brexit en la que todos los países europeos apoyaron la reivindicación sobre Gibraltar.

Casado propondrá que en Rota y Morón se establezca la Sexta Flota y el Africom y pedirá que la OTAN incluya de una vez la protección a Ceuta y Melilla, que llevan siendo españolas 5 siglos y son para el PP una absoluta línea roja.