Pedro Sánchez se ha comprometido a no liberar a los presos etarras. “Nunca hemos utilizado el terrorismo cuando existía ETA, y nunca lo utilizaremos ahora que no existe, 10 años después”. Estas han sido las palabras del presidente del Gobierno en la sesión de control al Gobierno de este miércoles después de que Pablo Casado le preguntara si sacaría de la cárcel a los 200 miembros de la banda que permanecen en la cárcel para conseguir el apoyo de EH Bildu.

El líder del Partido Popular ha estrenado ofensiva parlamentaria contra el presidente del Gobierno en el Congreso con este asunto. Pablo Casado ha echado en cara a los socialistas que estén pactando con la formación vasca,que no ha pedido perdón por el terrorismo de ETA. “Nosotros con Bildu no vamos a pactar”, ha señalado Casado en relación a la negociación presupuestaria en curso.

Pedro Sánchez necesita los votos de Bildu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ya le otorga el papel de socio principal junto a los independentistas de ERC.

Los de Pablo Casado buscan preservar la memoria democrática e intentan en sede parlamentaria que todas las fuerzas condenen los actos terroristas de la banda para evitar “el blanqueamiento” de los socialistas.

“A ETA la derrotó el Poder Judicial, no las cesiones de Zapatero a Otegi”, ha asegurado Casado a Sánchez. “Otegi no es un hombre de paz. Lo que tiene que hacer es romper con Bildu hoy mismo. A ellos no les debemos nada, a las víctimas de ETA memoria, verdad, dignidad y justicia”, ha señalado este miércoles el líder del PP en la sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El líder de los populares ha acusado al presidente del Gobierno de engañar a los españoles. “Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu no se acuerda nada. Dijo esto en campaña, señor Sánchez”, le ha recordado Casado.

Y ha añadido: “Ha dejado atrás a las víctimas del terrorismo al acercar a un centenar de etarras con delitos de sangre. No se puede pactar ni blanquear para seguir en el poder a quienes justifican el asesinato de 850 inocentes“.

El PSOE recibió con los brazos abiertos el discurso de Otegi

Sin embargo, el PSOE ha recibido con los brazos abiertos el discurso de Otegi en el que reconoció el dolor de las víctimas de ETA. Aunque el Gobierno advirtió que sus palabras no eran suficientes y exigió al coordinador de EH Bildu que condenara definitivamente la violencia, desde el Gobierno señalaron que las palabras de Otegi supusieron “un paso adelante“.

“Creemos que es un punto de inflexión y una muy buena manera de la izquierda abertzale para recordar los 10 años del fin de ETA”, señaló Patxi López este lunes.

“Es el compromiso de que van a hacer lo posible para mitigar ese dolor que aun queda abierto en muchos pueblos del País Vasco”, agregó el exlehendakari.