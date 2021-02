Cataluña promete la apertura del 100% de las mesas a pesar de casi 31.000 ‘objetores’

La campaña de los comicios del 14-F ha estado marcada por el pánico a no constituir las mesas electorales. El presidente de la Junta Electoral de Barcelona, Santiago García, avanzó que este sería el momento más crítico de toda la jornada. Y es que las alegaciones para escabullirse de esta tarea han rozado las 31.000, lo que supone un 38% de los convocados.

Pero el Govern no ha visto el riesgo en ningún momento. De hecho, en esta jornada de reflexión, el conseller de Relaciones Institucionales, Bernat Solé, ha garantizado en rueda de prensa que, según las cifras de los que dispone, la totalidad de las mesas electorales contará con los miembros suficientes para constituirse.

“Con los datos que nos han proporcionado los ayuntamientos no peligran la constitución de las mesas electorales de toda Cataluña”, ha asegurado Solé de forma contundente. No obstante, ha aclarado que el 99,9% de las mesas disponen de los miembros suficientes, mientras que el 0,1 % restante pertenece a consistorios que todavía no han proporcionado la información necesaria.

El Govern asegura que los suplentes cubrirán los casos de alegaciones

Aún así, “hay una bolsa suficiente de suplentes primeros y segundos para cubrir cualquier incidencia”, ha apuntado el conseller en una rueda de prensa para informar para explicar el dispositivo elaborado por la Generalitat para garantizar la seguridad a lo largo de la jornada. “Con el número de suplentes que sabemos que no han alegado no habrá problemas para constituir las mesas que queden afectadas”, ha sentenciado.

Entre los planes de seguridad para prevenir los contagios, Solé ha explicado que durante esta semana 29.687 personas que formarán parte de las mesas -del total de 82.251 que habrá entre titulares y suplentes- se han hecho el test de antígenos que les recomendaba la Conselleria de Salud. “Solo un 0,38% hayan dado positivo, una cifra por debajo de la positividad en Cataluña”, ha celebrado el conseller.

“Hacemos un llamamiento para ejercer el derecho al voto de forma respetable y siguiendo las indicaciones. Además, recomendamos hacerlo en franjas: De 9 a 12 para los colectivos de riesgo, de 12.00 a 19.00 para el resto de la ciudadanía y de 19.00 a 20.00 para las personas positivas en covid o sus contactos estrechos”, ha apuntado Solé.

La participación por correo se dispara

Solé también ha destacado la alta participación por correo. En total, 284.706 personas han solicitado el voto por este sistema, lo que supone una cifra récord desde los primeros comicios autonómicos celebrados en 1980. Además, este dato representa un aumento del 277% de sufragios con respecto a los comicios de 2017.

De todos los votantes que han solicitado esta opción, Solé ha indicado que hasta el jueves ya habían ejercido su derecho al voto 265.647. También ha destacado otro récord en esta llamada a las urnas, esta vez relacionado con el número de colegios electorales: habrá un total de 2.763 que contarán con 9.139 mesas.

Varias personas hacen cola en una oficina de Correos de Barcelona este viernes, último día para admitir peticiones de voto por correo para el 14F. EFE/ Marta Pérez

Con el objetivo de espaciar las filas y garantizar la seguridad, el Govern ha habilitado diez mercados y 23 polideportivos que actuarán como colegios electorales. Así lo ha explicado este sábado la gerente del Ayuntamiento de Barcelona, Sara Berbel, quien ha aclarado que “nunca hasta ahora se habían tomado tantas medidas para poder esponjar y que haya más espacios a los que la gente pueda ir a votar”.

Más de 14.000 agentes vigilarán los colegios

Otra de las novedades será un dispositivo de 14.200 agentes entre mossos d’Esquadra y policías locales que, por primera vez, estarán presentes todo el día en cada uno de los colegios.

A diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora en las jornadas electorales catalanas, en el 14-F las patrullas no serán dinámicas ni se moverán por el territorio para controlar varios colegios electorales a la vez, sino que, debido a la especial situación por la pandemia del coronavirus, serán estáticas, con un binomio que cubrirá -por turnos- cada uno de los 2.763 colegios electorales durante todo el día, ha explicado Efe.