Cataluña registra 4.678 nuevos casos mientras los hospitalizados rozan ya el millar

La sexta ola de coronavirus avanza en Cataluña. En tan solo 24 horas registra 4.678 nuevos casos y nueve fallecidos. Y mientras tanto, la presión hospitalaria crece. El número de ingresados ya se acerca a los mil: 939 en concreto, 34 más que en la víspera, y de ellos 214 se encuentran en estado grave en la UCI, 16 más que en el último recuento. En un mes los hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos han crecido el 174%.

En cambio, el resto de los indicadores han dado una pequeña tregua. El riesgo de rebrote, índice que mide el potencial de crecimiento de la epidemia, ha bajado este viernes hasta los 469 puntos, frente a los 489 del día anterior. No obstante, es una cifra que todavía se sitúa muy por encima de los 384 que fue el máximo de la cuarta ola el pasado 12 de abril. También ha disminuido la velocidad de propagación del virus, que se sitúa en los 1,31 puntos, pero continúa en fase de expansión ya que por cada 100 infectados se contagian una media de 131 personas.

Una profesional sanitaria trabaja en la UCI del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. EFE/Alberto Estévez/Archivo

La incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 367,96 por cada 100.000 habitantes, muy superior a las 65,48 infecciones de hace un mes. El porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en 7,59%, por encima del 5% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerar que la crisis sanitaria está bajo control. Por otro lado, la media de edad de los nuevos infectados baja levemente y se sitúa en los 36,65 años.

Leer más: Cataluña supera los 300 puntos de riesgo de rebrote y alerta sobre la variante Ómicron

En cuanto a la campaña de vacunación, en las últimas 24 horas se han inmunizado 6.206 personas y ya son casi seis millones las que tienen la pauta completa de la vacuna. En porcentaje, el 77% ya tiene al menos una dosis mientras que un 75,4% ya tiene las dos, según los datos publicados este viernes por la conselleria de Salud. A partir del lunes que viene ya se podrá pedir cita para que los niños de entre cinco y once años puedes recibir el pinchazo, según ha informado la Generalitat.

Argimon pide evitar cenas de empresa en Navidad

Ante el aumento de casos, el responsable de este departamento, Josep Maria Argimon, ha pedido no hacer cenas de empresa en Navidad para evitar nuevas infecciones. “Nos lo podemos ahorrar”, ha asegurado este viernes en una entrevista en TV3, ya que prevé que el número de positivos continúe al alza al menos durante los próximos diez días. No obstante, no se ha opuesto a a las reuniones familiares porque se tiene que “normalizar el máximo posible” la Navidad.

Leer más: España da luz verde a la vacunación en menores de entre 5 y 11 años en plena sexta ola

Respecto al uso del certificado covid, Argimon ha explicado que el Govern estudiará si esta herramienta ha tenido “algún efecto” positivo en la reducción de contagios. Además, ha avanzado que en la próxima resolución el Ejecutivo catalán planteará la introducción de un control de la identidad mediante el DNI al presentarlo.