La OMS fecha el fin de la crisis sanitaria en marzo de 2022

El fin de la pandemia de Covid-19 cada día está más cerca. Algunos expertos defienden que el coronavirus no llegará a extinguirse, pero al menos sí podrá estar bajo control. Y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha puesto fecha para este acontecimiento tan esperado: la crisis sanitaria terminará en marzo de 2022, es decir, en seis meses.

Así lo ha asegurado este martes la directora del departamento de Salud Pública y Medioambiente del organismo, María Neira. En declaraciones a RAC1, esta experta ha reconocido que si la vacunación avanza como hasta ahora –ya hay 35,3 millones de españoles con las dos pautas– el fin de la pandemia “es cada vez más notable”.

“Dos años es un periodo que nos fijamos y seguramente será un tiempo razonable. Si nos ponemos a vacunar a la velocidad que hemos ido hasta ahora, podríamos ver incluso antes la salida de esta situación tremenda”, ha asegurado Neira.

“Si nos ponemos a vacunar a la velocidad que hemos ido hasta ahora podríamos ver incluso antes la salida de esta situación tremenda”

Esta doctora española ve cada vez más cerca la ansiada normalidad, que supondrá una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Eso sí, Neira -especializada en endocrinología-, ha pedido revisar los modelos de consumo, de producción y de estilo de vida “para que nuestra salud esté mucho más protegida”.

La OMS pide una moratoria para inocular la tercera dosis

La agencia sanitaria ha zanjado el debate por la tercera dosis de la vacuna. “Hemos pedido una especie de moratoria, de esperar, como mínimo, hasta el año que viene, hasta que tengamos más información y evidencias y hasta que un 40% de la población mundial pueda tener una primera dosis. Para nosotros, la tercera dosis, por ahora, se puede posponer”, ha sentenciado la doctora española.

Una enfermera administra la vacuna moderna a una joven, en el estadio Enrique Roca de Murcia. EFE

No obstante, esto no quiere decir que si el virus se convierte en endémico en un futuro no sea necesaria. Sobre todo en algunos grupos vulnerables, ha aclarado Neira. “De momento posponemos la tercera dosis hasta que sea más equitativa. Es una estrategia de protección colectiva“, ha puntualizado.

Leer más: Sanidad lanza una campaña para incitar a los jóvenes a vacunarse contra la Covid

Respecto al otro gran debate, la vacunación en menores de 12 años, ha asegurado que por el momento no es necesaria. En este sentido, ha pedido esperar hasta que punto esta franja de edad supone un riesgo de contagios o no, y esto se verá una vez que avancen las semanas tras la vuelta al curso académico.

Finalmente, respecto a la apertura del ocio nocturno, Neira se ha limitado a decir que deben cumplirse las medidas de protección, pero no ha aclarado si está a favor.

“Yo me concentraría en las medidas de prevención que sabemos que funcionan. Primero la vacunación. Habrá muchas personas vacunadas entre los asistentes. Después la ventilación, porque en lugares interiores es donde hay más riesgo de transmisión, y luego las medidas de distancia”, ha concluido.