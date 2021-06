Un virólogo alemán advierte que el coronavirus no desaparecerá: “Será una epidemia estacional”

El coronavirus ha venido para quedarse. Ya en el primer mes de pandemia la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que este virus no llegaría a desaparecer. Más de un año más tarde algunos expertos mantienen este pensamiento y, en el caso del virólogo alemán Christian Drosten, incluso cree que se convertirá en una “epidemia estacional” o una “nueva fase endémica”.

Esto quiere decir que la Covid-19 será una epidemia durante los meses de otoño e invierno, después de que se produzca un aumento de casos en verano. Este proceso, en opinión de este profesional, se repetirá cada año. No obstante, ha señalado que se podrá controlar gracias a “los refuerzos de las vacunas”.

“A pesar de los claros indicios de que el virus estaba cada vez más bajo control, esta idea está en peligro de desaparecer socavada por personas que no pudieron recibir su segunda inyección o que creyeron que las vacunas ya no eran necesarias”, alertó el jefe de virología del hospital universitario de Berlín y asesor del Gobierno alemán durante la pandemia.

Una sanitaria prepara una dosis de la vacuna de Astrazeneca en Valladolid durante la reanudación este miércoles de la vacunación tras la suspensión cautelar de la misma debido a los problemas que había ocasionado en algunos de los vacunados contra el COVID-19.EFE/Nacho Gallego

“En este momento estamos en una frase de transición”, aseveró Drosten en un popular podcast alemán llamado Corona Update, recogido por The Guardian. Y, desde su punto de vista, hasta que no se haya inmunizado al menos al 80% de la población adulta no se sabrá en qué dirección evolucionará la crisis sanitaria.

La vacunación en menores y la duración del efecto de las vacunas, próximas prioridades

La vacunación los mayores de edad es el principal objetivo de todos los gobiernos, pero en los próximos meses, según Drosten habrá que estar pendiente de otras dos cuestiones: la vacunación en niños y la evaluación de con cuánta rapidez desaparece el efecto de la inyección.

“Probablemente serán especialmente las personas mayores las que no reaccionarán tan fuertemente a la vacuna y quienes mostrarán una clara pérdida de inmunidad después de medio año o todo un año, mientras que los jóvenes no serán tan propensos a ello”, explicó.

El problema que destaca el virólogo es que de cara al próximo otoño espera ver una imagen “más competitiva de nuevas variantes porque “el estado inmunológico de la población será más heterogéneo”.

Los indios con mascarillas protectoras hacen cola mientras esperan el autobús en una parada de autobús en Mumbai, India, el 30 de abril de 2021. India ha registrado recientemente un aumento masivo de casos y muertes por COVID-19, el aumento más alto en un día desde que el comienzo de la pandemia. EFE / EPA / DIVYAKANT SOLANKI

“Todos los ojos están puestos en la variante Delta, descubierta por primera vez en India, que se está extendiendo rápidamente por el Reino Unido, pero que actualmente representa solo alrededor del 2% de los casos nuevos en Alemania”, indicó. En el caso de España tan solo roza los 40 casos.

Pero su mayor miedo no es la aparición de nuevas mutaciones, sino que desaparezca la voluntad de vacunarse entre la sociedad.

“Tenemos algunos grupos que aún no han sido vacunados, tenemos aquellos que se han vacunado una vez y luego han perdido el impulso para conseguir el segundo, tenemos niños, y todos estos grupos tendrán que existir uno al lado del otro”, afirmó.

Sin embargo, la ausencia de vacunados ya no ocasionará nueva olas pandémicas, sino que conducirá “a brotes locales”.