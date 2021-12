Certificado Covid por comunidades, ¿cómo lo están implantando?

A lo largo de la semana pasada, varias de las Comunidades Autónomas españolas anunciaron la implantación del certificado Covid de una forma más general con el objetivo de controlar el nuevo repunte de casos que bien podría convertirse en una nueva ola que azote no solo a España sino a toda Europa.

Con dicho ánimo, ya hubo en su momento hace varios meses regiones que plantearon, como Galicia o Cataluña, la implementación de este documento para poder acceder a servicios relacionados con el ocio nocturno. No obstante, lo que barajan actualmente los distintos ejecutivos autonómicos es la implementación del también llamado certificado Covid para otros servicios, como bares, restaurantes e incluso gimnasios.

A continuación te contamos cómo conseguir tu certificado Covid, qué comunidades lo han implementado y quién puede solicitarlo.

¿Qué necesitas para obtener tu pasaporte o certificado Covid?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, para obtener el certificado Covid no es necesario estar vacunado, sino que se puede obtener también si se ha superado la enfermedad y por lo tanto se cuenta con protección natural o si se cuenta con una pcr con resultado negativo.

En todos los casos anteriores, el certificado Covid caduca con el paso del tiempo a excepción de aquellos casos en los que se ha obtenido a través de la inoculación de la vacuna. No obstante, recientemente la UE ha comenzado a debatir si no debe ponerse fecha de caducidad, como mínimo, para todos aquellos que no hayan recibido la dosis de refuerzo.

Andalucía

Andalucía forma parte de las CC.AA que ha solicitado lo que se conoce como ‘aplicación parcial’ del certificado Covid, lo que significa que su uso e implementación es mucho más concreto que en otras comunidades. Para ampliar sus usos, como en el resto de CC.AA, se necesita el aval de la Justicia.

Así, Andalucía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avale su uso obligatorio para acceder a hospitales y residencias de mayores. No obstante, todavía no ha sido implementado

Andalucía quiere que el Certificado Covid sea obligatorio para entrar en centros de salud y hospitales. EFE

Puedes conseguir, si estás empadronado en Andalucía y cumples los requisitos, tu certificado ya sea de vacunación, de haber superado la enfermedad y de PCR negativa a través de la web ClicSalud+ o bien en la App ‘Salud Andalucía’.

Aragón

Aragón forma parte de las comunidades que han recibido el aval de la Justicia para poder implementar el pasaporte covid en la región. Así, se ha convertido en un documento necesario para poder acceder a locales de ocio nocturno, celebraciones en hostelería y eventos multitudinarios de más de 500 personas si es en interiores y más de 1.000 si es en exteriores.

Para ampliar sus usos, como en el resto de CC.AA, se necesita el aval de la Justicia.

Puede obtenerse el pasaporte o certificado Covid a través de la página web de ‘SaludInforma‘.

Islas Baleares

Las Baleares formas parte de las comunidades que han recibido el aval de la Justicia para poder implementar el pasaporte covid en el archipiélago. No obstante, las restricciones se aplicarán en función del nivel de alerta sanitaria en la que se encuentre la región.

En el nivel 1 de alerta, situación en la que se encuentran actualmente las islas, se requiere el pasaporte Covid para acceder tanto a espacios de ocio nocturno como a residencias. En el nivel 2 de alerta, su uso se expande a los refugios, hostales, albergues y otros establecimientos turísticos. En el nivel 3 de alerta, el certificado Covid se ampliará a cines y lugares donde tengan lugar actividades culturales así como a gimnasios y zonas deportivas cubiertas, como academias de baile.

Puede descargarse el certificado a través de la aplicación ‘Cita previa GOIB‘.

Islas Canarias

El archipiélago canario ha vuelto a solicitar la aplicación del pasaporte Covid tanto para todas las actividades sujetas a restricciones de aforos limitados u horarios. Todavía está pendiente que el gobierno insular reciba el aval de la Justicia.

Puede descargarse el pasaporte Covid a través del portal ‘miHistoria’ ya sea en formato web o en formato app.

Cantabria

Pese a que todavía no se ha hecho, el gobierno cántabro ya a ha anunciado que pedirá esta semana a los magistrados de la región la aplicación del pasaporte. Este se aplicará a los locales de ocio nocturno y a los restaurantes con capacidad para más de medio centenar de comensales.

Un camarero sirve una bebida en el interior de una discoteca. EFE/Mariscal

Aquellos que quieran adelantarse pueden solicitar el certificado Covid tanto en centros sanitarios como vía online, a través de la página web del Servicio Cántabro de Salud.

Castilla-La Mancha

Castilla – La Mancha es una de las Comunidades Autónomas que, por el momento, rechazan implementar el pasaporte Covid en su región.

A pesar de ello, puede solicitarse la obtención del pasaporte Covid presencialmente a través de las Gerencias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y a través de la página web de Sanidad de Castilla la Mancha.

Castilla y León

El Gobierno de Castilla y León todavía no ha enviado la petición a la Justicia para implantar el certificado y, de hecho, se han pronunciado a favor de potenciar la vacunación antes que imponer el documento. No obstante, aseguran que no descartan aplicarlo en un futuro, aunque más orientado a espacios ajenos a la hostelería.

Leer más: El Banco de España y el BCE alertan que la nueva variante Covid pone en duda las previsiones de crecimiento

Lo que la junta está valorando es implantar la vacunación obligatoria para aquellos que quieran acceder a espacios como hospitales y albergues.

Para descargar el pasaporte Covid en Castilla y León, el usuario debe ir a la ‘Carpeta del Paciente’ del Portal de salud de la Junta de Castilla y León o bien a través del portal SACYL CONECTA.

Cataluña

Cataluña es una de las comunidades que más se han apresurado a no solo implementar esta documentación para garantizar el acceso al ocio nocturno, sino que también se apresuró la semana pasada a ampliar su uso a restaurantes, residencias bares y gimnasios.

El colapso del portal ‘La Meva Salut’, donde puede obtenerse el certificado Covid, obligó a atrasar varios días la implementación del certificado, que ya está programado para el próximo viernes. El portal, que ya ha vuelto a su funcionamiento habitual, está tanto en formato web como en app.

Un bar de Barcelona. EFE

Pese a que también se puede solicitar presencialmente en los centros sanitarios, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, desaconsejó a las personas que lo solicitaran via presencial para no sobrecargar más el sistema sanitario autonómico.

Comunidad de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha asegurado que rechaza imponer el certificado Covid en la región.

No obstante, como el documento también tiene validez en otras CC.AA y a nivel europeo, puede descargarse a través de la página web de la Comunidad de Madrid, en el apartado ‘Certificado Covid Digital’.

Comunidad Foral de Navarra

Navarra aprobó la semana pasada la implementación del certificado Covid tanto para el ocio nocturno como para todos los locales pertenecientes al sector de la hostelería con capacidad para alojar a más de 50 personas, así como para eventos. Como en todas las CC.AA, cualquier ampliación de su uso deberá ser avalada por la Justicia.

Se puede obtener el certificado a través de la app ‘Carpeta Personal de Salud (CPS)’.

Comunidad Valenciana

Otra de las regiones que ha implementado el certificado Covid como método para restringir el acceso a ciertos espacios es la Comunidad Valenciana. En este caso, su uso se ha implementado para visitantes de residencias, hospitales, locales de restauración cuyo interior dispongan de un aforo de 50 o más comensales, discotecas, pubs y eventos con un aforo por encima de las 500 personas.

Puede obtenerse el certificado Covid de forma telemática a través de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.

Extremadura

El gobierno extremeño ha rechazado por el momento implantar el pasaporte Covid en la región, por lo que no se prevé que haya restricciones de este tipo por el momento.

Con todo, aquél que lo desee puede descargarse el pasaporte Covid a través del portal ‘Salud Extremadura’ o bien solicitarlo de forma presencial en centros de salud y hospitales.

Galicia

La Xunta de Galicia fue en su momento la primera comunidad autónoma en implantar el uso del certificado Covid para poder acceder al ocio nocturno. Ahora, además, los tribunales han avalado su uso para restringir el acceso a hospitales, discotecas, bares y restaurantes.

Los ciudadanos gallegos que deseen descargar su pasaporte Covid pueden obtenerlo a través del Servizo Galego de Saúde (Sergas) ya sea vía página web o app para teléfonos.

Para aquellos que no puedan o deseen adquirirlo de forma presencial, pueden acudir a los puntos de atención a la ciudadanía en los centros sanitarios.

País Vasco

El País Vasco ha conseguido implementar el uso del pasaporte Covid tras acumular varios rechazos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. No obstante, el Supremo ha avalado la implantación del documento, que se aplicará como requisito de entrada para locales de ocio nocturno y restaurantes.

Para obtener el documento el ciudadano puede acudir a las oficinas del Gobierno Vasco y solicitarlo de forma presencial o a través de la web del Departamento de Salud, ya sea con o sin firma electrónica.

Principado de Asturias

Pese a la negativa inicial por parte de las autoridades, el Gobierno asturiano baraja en estos momentos implantar el certificado, aunque todavía no se han especificado las condiciones o los sectores a los que podría afectar. Con todo, primero tendría que obtener el aval de la Justicia.

Para obtener el certificado covid en Asturias, los ciudadanos empadronados en la comunidad pueden acceder al portal de Salud del Principado de Asturias donde se puede descargar tras rellenar un formulario.

Región de Murcia

La Región de Murcia también ha implantado el pasaporte Covid en el territorio, aunque de forma parcial, ya que solo será necesario para recintos con un aforo del 100%.

Los murcianos que quieran pueden obtener su certificado Covid a través de la Sede Electrónica o bien solicitarlo vía presencial en las oficinas como los Centros de Salud y Consultorios de la Región de Murcia siempre que se esté afiliado a la Seguridad Social.

Una tecnica de laboratorio trabaja durante la pandemia por covid-19. EFE

Si se forma parte de alguna mutua como MUFACE, MUGEJU e ISFAS, se puede obtener a través de la Oficina de Información y Tramitación Especializada del Área de Salud Pública III en Lorca, la Oficina de Información y Tramitación Especializada del Área de Salud Pública II en Cartagena o la Red de Oficinas de Asistencia en Materia de Registro de la CARM.

La Rioja

La Rioja ha decidido seguir postergando la decisión. Aunque desde el gobierno riojano no descartan que en un futuro se tenga que aplicar la implementación del documento, por el momento no se pedirá para ninguna actividad o acceso a ningún recinto.

En el caso de La Rioja para poder hacerlo hay que acceder al portal de Salud de la región, Rioja Salud.

Ceuta y Melilla

Ninguna de las dos ciudades autónomas ha implementado el pasaporte Covid como requisito de acceso a ninguna actividad. De hecho, siempre que desde los ejecutivos municipales se ha intentado implementar el documento, la medida ha sido tumbada por el TSJA.

En el caso de Ceuta, puede solicitarse el certificado Covid en el apartado ‘Sanidad y Consumo’ de la web de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

En el caso de Melilla, puede solicitarse el certificado Covid en de forma presencial en la Red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano, para lo que se debe pedir cita previa, y a través de la Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla si se desea hacerlo vía telemática.