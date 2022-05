Choque entre Ayuso y Monasterio por el impuesto de sucesiones: «Queréis ser como el PP»

Tan solo queda un mes para las elecciones andaluzas, unos comicios que el PP ve en clave nacional y que tienen como objetivo que Juanma Moreno gobierne en solitario, sin necesidad del apoyo de Vox. Los populares van a intentar absorber todos los votos posibles del partido de Santiago Abascal y, desde Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ya ha empezado la campaña para marcar distancias con Vox. La líder madrileña ha criticado este jueves que Vox «quiera ser como el PP» pero critique lo que le conviene y trate de «dar lecciones económicas».

Esta ha sido la respuesta que le ha dado Ayuso a la portavoz de la formación de ultraderecha en la Asamblea de Madrid en el debate en el pleno de la Cámara regional sobre el impuesto de sucesiones. Vox ha planteado este jueves una Proposición de Ley de bonificación de este tributo para que los los hermanos y sobrinos estén exentos de pagar este tasa al 99%, como ya ocurre en la región entre padres e hijos.

Monasterio ha cargado contra Ayuso por no apoyar propuestas «para luchar por la prosperidad», una acusación que no le ha gustado a la presidenta. E incluso ha juzgado a Ayuso por querer adjudicarse el «pedigrí de bajar impuestos«, cuando según Monasterio, “la mayor subida de impuestos fue por Cristóbal Montoro cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno”.

La diputada de Vox Rocío Monasterio durante su intervención este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid. EFE/ Rodrigo

«Me sorprende que me diga que hoy tengo una oportunidad para apoyar la prosperidad en la Comunidad cuando dirijo un grupo parlamentario que sustenta un Gobierno que lleva bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid 17 años», le ha respondido la líder popular.

Ayuso ha defendido que el PP es el partido que instauró las bonificaciones en el Impuesto de Donaciones y Sucesiones, por lo que no le ha sentado bien que Vox «intente dar lecciones de economía» a un partido que «ha sacado a España de la crisis en varias ocasiones y que lidera el motor económico de España».

Monasterio: «No me importa que el PP se ponga la medalla»

De hecho, esta bonificación fue una medida que anunció Ayuso durante su campaña electoral en 2019 y de la que también hablo el pasado 4 de mayo en el discurso de aniversario de su investidura. En ese momento la líder regional apuntó que la bonificación se aplicaría en 2023 y que la rebaja ampliaría en un 10% la bonificación fiscal actual. Pero Monasterio ha defendido que se trata de una propuesta de Vox y que «no le importa» que el PP «se ponga la medalla». «Cuando escuchan a Vox aciertan», ha señalado.

Sin embargo, para la dirigente madrileña muchas de las propuestas de Vox no se pueden tomar en consideración bien porque ya existen o porque no suponen una mejora. Pero, cuando no se da ninguno de estos casos, la presidenta ha apuntado que «por supuesto» que hay entendimiento y se aplican.

«No queremos otra cosa que favorecer la economía de todos los madrileños», ha apuntado, señalando algunos proyectos de su Ejecutivo como la Ciudad de la Justicia, la ampliación del Metro o el Plan de Moderidad. «Vienen momentos muy difíciles y todo lo que estamos haciendo desde esta región siempre va en favor de la prosperidad pero no hoy, todos los días», ha concluido.