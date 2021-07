Ciudadanos da la alcaldía de Granada al PSOE

El PSOE alcanza la alcaldía de Granada gracias a Ciudadanos. Los dos concejales de Cs en el Ayuntamiento, el ex alcalde Luis Salvador y José Antonio Huertas, han votado a favor de la candidatura del socialista Francisco Cuenca después de la ruptura del anterior gobierno municipal tras la marcha de los concejales del PP.

La votación pone fin a una semana con la alcaldía descabezada, después de la renuncia de Luis Salvador. El ex edil dimitió al constatar la imposibilidad de mantener su gobierno tras la marcha del mismo de los diputados del PP. Hace dos años, el Partido Popular y Ciudadanos firmaron un acuerdo para la gobernabilidad de Granada que saltó por los aires el pasado 8 de junio.

La ruptura se produjo por un fuerte enfrentamiento entre los populares y Luis Salvador. Francisco Rodríguez, presidente del PP granadino desde el pasado mes de mayo, acusó al primer edil de “atrincherarse en el cargo” y reclamó la convocatoria de un pleno de investidura en el que Ciudadanos diese su apoyo a “la lista más votada del centro derecha”.

El ex alcalde, sin embargo, anunció la semana pasada, después de confirmar su renuncia, que tanto él como el otro concejal de Ciudadanos, José Antonio Huertas, apoyarían al partido más votado en las elecciones del 2019. De esta forma, adelantó el respaldo al socialista Francisco Cuenca, que perdió el gobierno municipal tras los comicios de hace dos años.

Leer más: El alcalde de Granada dimite tras la renuncia de los concejales del PP y da el gobierno al PSOE

El nuevo alcalde ha sido elegido con los votos a favor del grupo municipal socialista, los dos concejales de Ciudadanos, y también con el respaldo de los tres representantes de Adelante Andalucía. En total, 17 votos favorables que blindaron la mayoría absoluta en un pleno de 27 concejales.

Desde la dimisión de Luis Salvador la semana pasada, la dirección nacional de Ciudadanos, con Inés Arrimadas a la cabeza, trató de convencer al ex edil de sellar un nuevo pacto con el PP, pero las gestiones fueron infructuosas y las relaciones entre ambos partidos vuelven a tensarse, también a nivel nacional.

La formación naranja, no obstante, también culpa a Fran Hervías, ex secretario de organización de Ciudadanos y que abandonó el partido para integrarse en el PP, del fracaso de las negociaciones. La actual secretaria general de Cs, Marina Bravo, ha calificado a su ex compañero como “Chapuzas Hervías” y le acusa de haber hecho posible la elección de un alcalde “imputado por prevaricación”.

El resultado de #ChapuzasHervías en Granada: un alcalde socialista imputado por prevaricación y un buen gobierno perdido. Desde la dirección de Cs desautorizamos el voto de los ediles que han desobedecido, apoyando al candidato del PSOE, e iniciamos ya trámites para su expulsión. — Marina Bravo Sobrino (@MarinaBS_Cs) July 7, 2021

La elección de Francisco Cuenca supone la primera nueva noticia para el PSOE andaluz desde la designación de Juan Espadas como candidato a la Junta. El futuro secretario regional, que tomará el relevo de Susana Díaz este mismo verano, estuvo presente en el pleno del Ayuntamiento de Granada para dar su apoyo al nuevo alcalde socialista.