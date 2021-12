Gobierno y CCAA estudian acortar la cuarentena a los positivos de Covid en pleno récord de contagios

La cita que tiene este miércoles el Consejo Interterritorial de Salud puede marcar otro cambio clave en la forma que tenemos de enfrentar la pandemia. El Ministerio de Sanidad y los consejeros de las comunidades autónomas abordarán la posibilidad de acortar las cuarentenas de los contagiados de coronavirus que no presenten síntomas por debajo de los 10 días, justo cuando España vive un récord de positivos, con una incidencia de 1.360 casos por 100.000 habitantes en los últimos 15 días.

La decisión no será inminente ya que tendrá que ser evaluada también por la Comisión de Salud Pública, que se ha encargado de revisar todas los grandes pasos sobre la crisis sanitaria a escala nacional. Si finalmente se da luz verde a la medida, se acortaría por segunda vez la cuarentena desde el estallido de la pandemia. En septiembre de 2020 ya se decidió pasar de los 14 días originales a los 10.

España analizará una propuesta que todavía no es mayoritaria a nivel internacional pero que sí que se ha aprobado ya en Estados Unidos, lo que puede marcar un cambio de paradigma a escala mundial.. Los Centros de Control de Enfermedades (CDC) ya decidieron este lunes situar el aislamiento a cinco días. Algo que también barajan otros países de nuestro entorno como Italia.

El regulador sanitario ha justificado estos cambios por las evidencias científicas que demuestran que la mayor parte de los contagios se producen en la primera fase de la enfermedad: los dos primeros días desde la aparición de síntomas y dos o tres días después.

A la ecuación, se suma también los primeros datos preliminares sobre el comportamiento de la cepa ómicron que se originó en Sudáfrica. Varios estudios han apuntado a que esta variante es más transmisible que su predecesora (delta), pero que podría acarrear una menor mortalidad, debido a que no se multiplica de forma tan elevada en los pulmones.

En España, la reducción de la cuarentena supondría un cambio para miles de personas. En los últimos diez días, el Ministerio de Sanidad ha notificado el contagio de 447.243 personas que deben guardar cuarentena, aunque no es posible cuantificar cuáles tienen síntomas. Al volumen, se suman los ciudadanos que han dado positivo en un test de antígenos casero y no se han realizado una prueba de confirmación, por lo que no aparecen en el sistema.

Tres comunidades apoyan la reducción de la cuarentena

Algunas autonomías ya han recogido el guante de Estados Unidos y se han mostrado a favor de reducir los periodos de cuarentena. La Comunidad de Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha han avanzado que les gustaría sumarse a esta estrategia, aunque la decisión definitiva saldrá del Consejo Interterritorial.

El viceconsejero de Salud Pública de Madrid, Antonio Zapatero, ya adelantó este martes que la propuesta le parece “razonable” para aquellas personas asintomáticas, pero cree que también debe ser analizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). “Requiere un estudio profundo y un acuerdo a nivel nacional y de la Unión Europea”, expuso.

Esta alternativa no ha provocado de momento grandes rechazos en el Gobierno de Pedro Sánchez, que no parece dispuesto a entrar en una guerra con las comunidades. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha dejado abierta la puerta a que se pueda acometer la reducción en función de la evolución de la pandemia y siempre que se sustente en una “evidencia científica”.