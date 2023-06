La DGT amenaza con retirar miles de carnets por esta norma

Una sensación extendida entre gran parte de los conductores es que cuando se ponen al volante en un país que no es el propio se puede hacer lo que se desee, puesto que, difícilmente, la multa va a llegar al buzón de su casa en su país.

Sin embargo, la Comisión Europea se ha puesto firme. Y es que, el Ejecutivo comunitario ha pedido cambios en la legislación para que la retirada del permiso de conducir por una infracción grave sea efectiva en el conjunto de la Unión Europea.

De esta manera, se propone que los conductores que comentan este tipo de infracciones no puedan conducir en otros países de la región si han sido sancionados con la suspensión del carnet de conducir por más de un mes en alguno de los Estados miembro.

Dificultad para sancionar a los infractores

No es para menos. Pues, según apuntó la comisaria de Transportes, Adina Vãlean, el 40% de las infracciones a no residentes quedan sin efecto porque no se puede identificar al conductor o este no paga la sanción.

La Unión Europea quiere que los Estados dejen de tener una «actitud permisiva»

«Da la impresión de que cuando uno está fuera puede hacer lo que sea porque no será sancionado», criticó la comisaria. Por ello, confió que, aunque la propuesta contempla algunas excepciones, los Estados miembro «no tengan una actitud permisiva».

Ante esta situación, la receta de Bruselas pasa por que cuando las autoridades de un país de la UE retire el permiso de conducir por un periodo superior a un mes a un conductor, lo comunique rápidamente al país de origen para que aplique la misma sanción.

Cabe destacar que cuando se suspenda el carnet de conducir por un periodo de tiempo inferior al mencionado, no será obligatorio trasladarlo al país que haya emitido la multa. Así, la UE se propone evitar cargas administrativas innecesarias para medidas a corto plazo.

La normativa actual contempla la cooperación para faltas graves. Foto: Pixabay.

A pesar de que el tipo de sanción varía según el Estado, a ojos de la Comisión Europea, existen un conjunto de infracciones graves reconocidas de forma generalizada que permitirán concretar en qué situaciones se debe retirar el carnet de conducir de forma general.

En este sentido, pone como ejemplo las infracciones que provocan accidentes con muertos o heridos graves, así como las medidas que responden a excesos de velocidad que superan los 50 kilómetros los límites establecidos.

La legislación actual contempla la cooperación para faltas graves, como la conducción bajo los efectos de sustancias, pero el Ejecutivo comunitario quiere que el ámbito de aplicación cubra ahora también infracciones como los adelantamientos peligrosos o el uso de vehículos sobrecargados.