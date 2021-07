El 40% de los contagiados sufre síntomas covid hasta 9 meses después, según un estudio

Los jóvenes y adolescentes son los nuevos protagonistas de la pandemia de coronavirus. Los contagios se multiplican cada día aunque, para el Gobierno, no hay que hacer saltar las alarmas porque pese a ello no aumenta la presión sanitaria. Pero lo cierto es que, aunque una gran mayoría no pase por el hospital, este grupo se ha convertido en el que tiene más posibilidades para sufrir lo que se conoce como covid persistente.

Esto quiere decir que las dolencias que provoca el virus pueden permanecer una vez que se ha superado la enfermedad. Este cuadro sintomático no fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta septiembre de 2020 y, una vez que la comunidad científica ha sido consciente de su presencia, se han llevado a cabo numerosos estudios.

La revista Annals of Internal Medicine ha publicado esta semana los hallazgos de una investigación llevaba a cabo en hospitales universitarios de Ginebra entre el 18 de marzo y el 15 de mayo de 2020 a través del programa CoviCare.

Las conclusiones demuestran que hasta un 39% de los contagiados por coronavirus seguía con síntomas hasta siete y nueve meses después de superar la enfermedad. Y en concreto, los investigadores alertan que este problema es común entre personas jóvenes y normalmente sanas.

La fatiga es el síntoma más común del ‘long covid’

Los científicos estudiaron los casos de 669 pacientes con covid leve o moderado. Y de todos ellos 410 seguían padeciendo las dolencias covid. El síntoma más común es la fatiga, que está presente en el 20% de los casos. Le sigue la pérdida de gusto y olfato (17%), la disnea (11%) y cefaleas.

“Estos hallazgos contribuyen al reconocimiento de los efectos a largo plazo en una enfermedad contabilizada principalmente por su número de muertes hasta la fecha al promover la comunicación sobre las secuelas posaguda del SARS-CoV-2 y alentar a los médicos a continuar con el monitoreo a largo plazo de sus pacientes”, asegura la publicación.

Otras investigaciones

Investigaciones anteriores también han evidenciado la posibilidad de sufrir long covid. Un estudio preliminar del King’s College de Londres publicado en octubre estimó que uno de cada 20 positivos de coronavirus padece la enfermedad durante al menos ocho semanas.

Una de las científicas de este proyecto, Claire Steves, aseguró a la BBC, que no existían vínculos entre condiciones previas y el hecho de padecer covid de larga duración. Tan solo habló de una que sí es probable que alargue las dolencias covid, y es el sobrepeso.

Por otro lado, un prueba llevada a cabo en Noruega llegó a determinar que el coronavirus persistente estaba presente en el 50% de los adultos de hasta 30 años hasta seis meses después. En este caso, el 30% de ellos experimentó fatiga. No obstante, este estudio demostró que esta enfermedad no se alargaba en los menores de 16 años.

¿Qué hacer con la Covid-19 persistente?

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) preparó un protocolo de atención básica para los afectados por esta secuela para mejorar la atención médica a la persona con síntomas de larga duración.

El objetivo pasa por dar a los profesionales de una herramienta, el Kit de atención básica al paciente persistente, que recopila los elementos diagnósticos y de seguimiento.

Según un comunicado de la SEMG, se ha incluido un apartado para asistencia con otras especialidades hospitalarias, en la que atención primaria es el eje vertebrador, en campos como la prevención, la rehabilitación respiratoria y muscular, así como en nutrición y signos de alarma.