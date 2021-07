Pfizer desarrolla una tercera dosis de su vacuna para combatir la variante delta

La variante delta presenta dos amenazas principales. La primera de ellas es que es más contagiosa, por lo que se propaga con mayor rapidez pero no provoca una enfermedad más grave. Y la segunda es que, aunque las vacunas funcionan contra ella, en el caso de la de Pfizer su eficacia es hasta cinco veces menor y dura menos, según los estudios.

Esto ha llevado a la compañía estadounidense y a su socia Biontech a iniciar el desarrollo de una tercera dosis para garantizar la protección ante esta cepa del virus que amenaza al mundo entero. Y es que los contagios vuelven a estar disparados y el fin de la pandemia se difumina.

“Como se ve en las evidencias del mundo real publicadas por el Ministerio de Salud de Israel, la eficacia de la vacuna ha disminuido seis meses después de la vacunación, al mismo tiempo que la variante Delta se está convirtiendo en la dominante en ese país“, han apuntado las compañías a través de un comunicado.

La eficacia de Pfizer se reduce hasta el 64% por la variante delta

Israel es, junto al Reino Unido, uno de los países más avanzados en su campaña de inmunización. Sin embargo, tras inocular Pfizer a su población, un estudio, recogido por Financial Times, ha demostrado que prevé la infección con la variante originada en India en un 64%, y no en un 94% como se determinó al terminar los ensayos clínicos. No obstante, sigue siendo altamente eficaz para prevenir el coronavirus grave.

En el escrito, ambas farmacéuticas han apuntado que una tercera inyección, que sería una versión actualizada de la vacuna, ayudaría a mantener los niveles de protección más elevados contra todas las variantes, no solo la delta.

Y es que, aunque las investigaciones apuntan a que esta será la cepa dominante en España en breves y ya lo es en una gran parte de países, hay otras presentes, como la lambda, también más contagiosa. Incluso, según ha alertado la Organización Mundial de la Salud (OMS), la variante delta podría evolucionar hacia una nueva.

Las empresas ya alertaron con anterioridad de la posibilidad de que fuera necesario un tercer pinchazo transcurridos entre seis y doce meses del segundo. Todavía está por ver hasta cuándo dura la protección de la vacuna, y los hallazgos en Israel demuestran que sería pertinente una tercera dosis de refuerzo.

Según la nota, los ensayos clínicos podrían arrancar en agosto, si cuentan con los permisos de las autoridades competentes.

La variante delta llega a siete nuevos países en una semana

La variante delta es la que más preocupa a la OMS. En tan solo una semana se ha identificado su presencia en siete países nuevos y ya supera el centenar. En Reino Unido representa prácticamente el 100% de las muestras secuenciadas, en Portugal supera el 90% y, en Estados Unidos ya está en el 50%.

Sin embargo, en España, el Ministerio de Sanidad ha admitido que no tiene datos sobre su propagación. Así lo ha reconocido en el informe de Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 de mayor impacto e interés en salud pública en España, publicado este lunes. En él se advierte que variante conocida como la B.1.617.2 ha incrementado su porcentaje en los muestreos aleatorios hasta el 10,8%.

Pero los últimos datos son de la semana 24 del año, es decir, del 14 al 20 de junio, de hace 16 días. Y son datos todavía preliminares.

“Para conocer la incidencia de cada uno de los tipos de variantes de impacto para la salud pública, se lleva a cabo la secuenciación de un muestreo aleatorio de los casos en cada comunidad. Aunque todas las comunidades están llevando a cabo estas actividades de vigilancia basadas en la secuenciación, la información disponible en el Sistema de Vigilancia en España (SiViEs) es todavía limitada”, reconoce el documento.

No obstante, algunos expertos han asegurado a Economía Digital que los casos con esta cepa son muchos más que los contabilizados hasta el momento.

“El sistema es más lento de lo deseable debido a las dificultades coyunturales”, ha asegurado a este diario el catedrático de Genética de la Universidad de Valencia y experto en secuenciación del virus, Fernando González. “En unas semanas veremos el aumento de casos”, ha añadido.