La quinta ola sigue avanzando en España. Tras varios días de un incremento de la incidencia acumulada tan constante como elevado, la incidencia entre los jóvenes de entre 20 a 29 años, la más elevada de entre los grupos de edad, se sitúa en 911,23 casos positivos por cada 100.000 habitantes, una subida de casi 97,22 casos de media frente a los 814,01 de hace 24 horas.

Según ha registrado este jueves el Ministerio de Sanidad, se han producido un total de 9.473 nuevos contagios en las últimas horas, siendo Cataluña la que más ha registrado con 1.786 nuevos casos, aunque seguida muy de cerca por Castilla y León, que ha notificado 1.755 nuevos contagios.

Y es que Cataluña es la comunidad más afectada por esta quinta ola. De hecho, su incidencia es la más alta del Estado, con 2.165,96 casos por cada 100.000 habitantes entre las personas de entre 20 y 29 años y 1.576,58 positivos entre las personas de 12 a 19.

Le sigue también de cerca Castilla y León, con 1.951,13 positivos por cada 100.000 habitantes en la franja de los 20 a los 29 y 1.579,15 -en este caso la más alta de España-, entre los 12 y los 19 años.

Por el momento, no obstante no parece haberse traducido en un incremento de la mortalidad, que sigue estable en el país con hasta nueve comunidades autónomas que en los últimos 7 días no ha registrado ningún fallecimiento.

A nivel internacional, en Europa solo el Reino Unido y Rusia muestran un mayor número de contagios que España, con 32.548 y 23.962 nuevos casos respectivamente. A España le sigue Francia, y es que el país vecino también ha visto un incremento en el número de contagios con 4.081 nuevos casos.

Respecto a la tasa de ocupación hospitalaria, la media del Estado se mantiene baja con un 2,35% de media en todo el Estado y solos el País Vasco (3,40%), Cataluña (3,09%) y Cantabria (3,03%) superan el 3%.

Diferente es el caso de la ocupación de las UCI, que, con un 6,55% de ocupación media, hay comunidades como Cataluña (13,21%), La Rioja (11,32%) y Madrid (11,00%) que superan el 10%.

Debido a la reciente apertura del ocio nocturno así como la celebración de fiestas de final de curso y festivales y la proliferación de la variante Delta, elementos que pueden haber contribuido al repunte de casos, varias comunidades autónomas como la Comunitat Valenciana, Cataluña o Castilla y León ya han anunciado a lo largo de esta semana la suspensión o el adelanto del cierre del ocio nocturno como primera medida de contención.

Otras, como Andalucía, han pedido responsabilidad social y prudencia para no tener que tomar esta serie de medidas restrictivas.

La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró el pasado miércoles que la tarea del Estado era la de apoyar a las comunidades pero que debían ser estas las que tomaran las decisiones que consideraran pertinentes. No obstante, queda de momento descartado el retorno de toques de queda o una nueva imposición de las mascarillas en espacios abiertos cuando se pueda mantener la distancia social de 1,5 metros.