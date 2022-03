El Constitucional avala las condenas de Junqueras y Romeva por el ‘procés’

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado este miércoles los recursos de amparo presentados por el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva en contra de la sentencia del ‘procés’ del Supremo que condenaba a ambos a 13 y 12 años de prisión, respectivamente, por delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

No se ha alcanzo la unanimidad en el fallo pues los recursos de los líderes independentistas han sido rechazados por seis votos a tres. La decisión ha contado con la mayoría conservadora del tribunal con los votos particulares de los progresistas María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y Ramón Sáez.

Sin embargo, en la presente deliberación no han participado los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido, porque se abstuvieron tras ser recusados por algunos de los condenados. Asimismo, Alfredo Montoya tampoco ha podido estar presente en los votos debido a que se encuentra actualmente de baja por motivos de salud.

Cabe destacar que el recurso del ex vicepresident Junqueras era el más delicado y el más extenso de todos los que debía examinar el Tribunal Constitucional referidos al procés. Y es que, en su caso, concurría la circunstancia de que fue elegido eurodiputado cuando había concluido el juicio pero aún no se había dictado condena. Finalmente, el TS estimó que no había adquirido una inmunidad que impidiera su encarcelamiento.

Ahora, después de que el tribunal haya desestimado los recursos de amparo de los dos ex altos cargos de la Generalitat, los implicados tienen depositadas todas sus esperanzas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde tienen el objetivo de recurrir esta sentencia.

Por último, en el Pleno de esta semana, que concluye este jueves, esta previsto que se determine la resolución sobre los recursos de los exconsellers Joaquim Forn y Dolors Bassa. Estará presidido también por Pedro González Trevijano y, todo apunta, que los dos independentistas correrán la misma suerte que el caso de este miércoles y serán rechazados de la misma forma, abriendo la puerta para acudir a Estrasburgo.

De esta forma, la decisión de este próximo jueves supondrá que quedan avaladas todas las condenas impuestas al grueso del ‘procés’ dictadas por el Alto Tribunal durante el juicio por el 1-O.