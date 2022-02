Más Madrid denuncia a Anticorrupción el contrato del hermano de Ayuso

Después de que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconociese ayer que su hermano cobró una comisión por el contrato sanitario de emergencia en cuestión, hoy empieza la batalla en los tribunales contra ella por estas supuestas irregularidades en torno a la adjudicación de 1,5 millones de euros a la empresa de un amigo de su hermano. La líder de la oposición, Mónica García, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se abran diligencias por presuntos delitos de cohecho, malversación y prevaricación, entre otros.

Denuncia que se sumará a las del PSOE y Podemos en la ofensiva judicial para tratar de esclarecer los hechos que han provocado que el Partido Popular se abra en canal en una guerra fratricida. En la denuncia presentada en Anticorrupción Más Madrid explica cómo el 7 de noviembre del pasado año Mónica García recibió un sms en el que un anónimo les hacía llegar “un caso grave de corrupción” sobre el hermano de la ex presidenta madrileña.

En esos mensajes, de los que se incluyen pantallazos, se denunciaba cómo “en el peor momento de la pandemia” la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato de 1,5 millones a la empresa de Daniel Alcázar, “amigo de los Ayuso”. En aquel momento, según se recoge en el escrito, aquellas informaciones fueron estudiadas pero el responsable jurídico de la formación no observó elementos suficientes de veracidad como para ponerlas en conocimiento del Ministerio Fiscal.

“Pese a la existencia de dicho contrato, no había indicios suficientes para involucrar a las personas citadas en una denuncia penal por una serie de mensajes anónimos”, añade el partido. No obstante, la oposición trató de lanzar en aquel momento una ofensiva parlamentaria a raíz de este caso pero la Mesa de la Asamblea de Madrid, controlada por la derecha, bloqueó su intención. Así, el órgano no admitió la propuesta de comparecencia del hermano de la presidenta autonómica ni del dueño de la empresa que se hizo con el contrato puesto en duda.

Un «conjunto de elementos»

Asunto que se había olvidado prácticamente hasta que ayer jueves explotó la guerra en el Partido Popular. Así, tal y como queda también reflejado en la denuncia, la líder regional reconoció en su comparecencia ante los medios de comunicación “la existencia de relaciones” entre Priviet Sportive SL y su hermano.

Y es ahora, casi cuatro meses después, cuando el “conjunto de elementos” recibidos desde el pasado mes de noviembre de 2021 llevan a Más Madrid a pensar que sí que “existe” veracidad sobre los indicios denunciados en aquellos mensajes anónimos. Además, para Más Madrid, los hechos denunciados podrían ser constitutivos de distintos delitos; entre ellos cohecho propio e impropio, tráfico de influencias, malversación (tanto apropiación indebida del patrimonio público como administración desleal) y prevaricación. De esta manera, Más Madrid pide a la Fiscalía abrir las diligencias oportunas.