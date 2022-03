El dilema Vox irrumpe en Andalucía y obliga la primera rectificación del PP de Moreno

El dilema abierto en el Partido Popular tras el acuerdo de Gobierno firmado en Castilla y León con Vox ha zarandeado la estabilidad del Ejecutivo pero no el de Fernández Mañueco sino el de Juanma Moreno, en Andalucía, donde PP y Ciudadanos encaran ya los últimos meses de esta legislatura. Y esta polémica ha sido a cuenta, precisamente, de uno de los puntos más controvertidos de este pacto, rubricado hace apenas seis días, esto es, el de sustituir la actual Ley de Violencia de Género por una de Violencia Intrafamiliar.

Para el consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, es preferible hablar de “violencia intrafamiliar” en lugar de “violencia de género”, por ser más “representativo”, en la medida en que el primero incluye al segundo. Así lo ha defendido en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum en Madrid en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre esta propuesta de Vox incluida en su pacto de Gobierno con el PP, tras las elecciones celebradas el pasado 13 de febrero en el que los populares han necesitado de los diputados de este partido para mantenerse en el poder.

“La violencia de género es la del hombre contra la mujer, mientras que la violencia intrafamiliar incluye también la que se dirige contra niños o personas mayores. Puede ser más representativa de lo que sucede en nuestra sociedad y, en ese sentido, no veo problema en ampliar el concepto”, ha señalado el consejero.

Ante este discurso, que adapta sin titubeos la fórmula de la ultraderecha en esta materia, ha provocado una inmediata enmienda a la totalidad de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz (Ciudadanos), que a su vez también participaba este miércoles en un desayuno organizado por Diario Córdoba, tratando de disculpar a su compañero en el Gobierno de Moreno.

En declaraciones a los medios, la consejera ha defendido que Jesús Aguirre “no se ha explicado bien”. “Yo he hablado con él. Son términos totalmente distintos, violencias distintas, porque además está así contemplado en el código penal. La violencia intrafamiliar es una violencia doméstica dentro los miembros de la familia. La violencia de género, además con el convenio de Estambul, no se circunscribe al ámbito familiar, es un concepto muchísimo más amplio. Es toda la violencia que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer”, ha afirmado la consejera de Igualdad.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre (i), le devuelve el bolso a la consejera de Asuntos Sociales, Rocío Ruiz (d). EFE/Julio Muñoz

En declaraciones a Economía Digital, fuentes del gabinete de Aguirre han insistido que “el consejero es contundente es la lucha contra la violencia de género, lo que ha querido es mencionar la existencia de cualquier otro tipo de violencia que también se condena”. Y subrayan que tiene “tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia y obviamente, totalmente comprometido en la erradicación de la violencia de género”.

En este sentido, y pese a que hasta la fecha ha sido la consejera que más veces ha sido criticada por Vox en la cámara andaluza, Ruiz ha tratado de rebajar el tono de la polémica y ha insistido en que no se puede poner “en duda” la implicación del consejero de Salud en la lucha contra la violencia de género, ya que desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha desarrollado un programa de atención a víctimas, el Equipo de Atención a la Mujer y Familia, que ha merecido este mismo año el premio Meridiana.

Con todo no es menos cierto que a lo largo de la legislatura, en la que Vox ha sido indispensable como socio parlamentario, tanto para conseguir una mayoría para investir presidente a Juanma Moreno como para aprobar hasta tres presupuestos y varias leyes, Aguirre ha sido el consejero que más concesiones ha realizado a Vox en este tipo de materias.

Es el caso de la creación de un teléfono para la atención de casos de violencia intrafamiliar, una línea que según los datos facilitados por la propia Consejería de Salud apenas ha recogido dos llamadas diarias frente a las más de cien que recibe el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género o de la concesión de hasta un millón de euros a asociaciones antiabortistas, una partida duramente criticada por los partidos de la oposición en la cámara, PSOE y Unidas Podemos.

Por su parte, Teresa Pardo, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, se pronunció este miércoles en contra de la argumentación del consejero de Salud subrayando que su partido “no dará ni un paso atrás para acabar con esta lacra”.

Violencia de género es violencia de género.



En @CiudadanosCs no daremos un paso atrás para acabar con esta lacra. pic.twitter.com/fL4AOIjHMH — Teresa Pardo Reinaldos🇪🇸 (@TeresaPardoCs) March 16, 2022

Preguntado por este asunto, y según recoge Efe, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y líder in péctore del Partido Popular, ha instado a “cuidar y no politizar” las cuestiones sobre la violencia de género y políticas de igualdad, al tiempo que ha eludido pronunciarse sobre las declaraciones realizadas por el consejero andaluz, al argumentar que no las conocía.

Asimismo, preguntada por esta polémica en los pasillos del Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha alertado del “peligro” de que el PP andaluz se preste a “desandar” los avances en materia de violencia de género conseguidos hasta la fecha por el movimiento feminista. “Me parece que están preparando el terreno” ha comentado sobre la hipotética entrada en el Ejecutivo andaluz de Vox.

Las políticas de Igualdad y contra la violencia de género, una línea roja para Moreno

No en vano, esta línea de argumentación formulada por el consejero de Salud rompe con el guión seguido con firmeza hasta la fecha por el presidente andaluz que, en reiteradas ocasiones, ha hecho valer el compromiso del Gobierno andaluz con las políticas encaminadas a erradicar una lacra de la sociedad que, en lo que va de año, ya se ha cobrado la vida de 18 mujeres en España.

La última vez que Moreno defendió que las políticas de igualdad y contra la violencia de género eran una línea roja que no traspasarían fue en la última sesión de control del pleno del Parlamento, el jueves pasado, en la semana del 8M, una fecha para la que la oposición, liderada por el PSOE, ha desplegado una campaña para alertar de los retrocesos en materia de igualdad que cabría esperar en el caso de que tras las próximas elecciones el partido de Santiago Abascal entrara en el Gobierno andaluz, como ha hecho en Castilla y León, con tres consejerías, una vicepresidencia así como la presidencia de las Cortes autonómicas.

Violencia de género según el Convenio de Estambul desde 2011

Cabe recordar que el concepto violencia de género está consagrado en la legislación española así como en el entorno internacional a partir de la rúbrica del Convenio de Estambul, en concreto, el 11 de mayo de 2011 se rubricó este acuerdo en el marco del del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

Así el Convenio de Estambul pasa por ser el instrumento jurídico internacional de ámbito europeo más importante y específico para prevenir y luchar contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. En España, está en vigor desde el 1 de agosto de 2014, lo han firmado 46 países europeos y ha sido ratificado por sus respectivos parlamentos por un total de 34 países, para los cuales este convenio es vinculante.