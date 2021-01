El Gobierno prepara incentivos “positivos y negativos” para que las CCAA ejecuten a tiempo los fondos europeos que les asigne la oficina creada por Moncloa. Así lo ha adelantado el secretario general de Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha, en un seminario web sobre ‘La gestión de los fondos europeos y las comunidades autónomas’ organizado por la Fundación Alternativas y la Asociación por una España Federal.

El Ejecutivo advierte a los distintos territorios de posibles consecuencias si no llegan a tiempo en aprovechar las ayudas europeas, cuando el propio Gobierno todavía no ha conseguido desbloquearlos porque no se pone de acuerdo. Moncloa ya ha remitido a Bruselas todas las reformas que se abordarán con los fondos UE, excepto dos: la reforma laboral y la de las pensiones. Desde el Gobierno aceleran estos días la mesa de diálogo social, mientras advierten a las comunidades de “incentivos negativos” si no cumplen a la hora de ejecutar los fondos.

El Gobierno anuncia que realizará un “seguimiento estrecho” en la ejecución de las ayudas procedentes de Bruselas para asegurar que se cumplen los objetivos y no se ponen en riesgo los siguientes desembolsos de los recursos europeos. De la Rocha, que dirigirá la unidad de seguimiento de los fondos en Presidencia, detalló que el objetivo es que las CC.AA. que cumplan en la ejecución y los objetivos puedan absorber más fondos y que, en cambio, aquellas que no ejecuten la totalidad de los recursos percibidos se transfieran.

En este sentido, el responsable económico dejó entrever sin darlo por hecho que esas ayudas podrían ser transferidas a otra administración. Se tratarían de los “incentivos negativos” en forma de castigo que prepara el Gobierno para aquellos territorios que no ejecuten a tiempo los fondos europeos. “Todos tenemos que cumplir”, recalcó De la Rocha. Las CC.AA. podrán recibir en torno a un 40% o 50% de los fondos europeos de hasta 72.000 millones que recibirá España hasta 2023.

Los recursos europeos se desembolsarán a través de un primer anticipo y luego dos veces al año una vez que la Comisión Europea compruebe que se cumplen los hitos y objetivos vinculados a la aprobación de reformas legislativas actualmente en negociación y al cumplimiento de objetivos con resultados de la inversión en diferentes ámbitos, como la digitalización de pymes, la formación o la reducción de emisiones, explicó el responsable económico del Gobierno.

De la Rocha saludó que algunas autonomías se estén anticipando en la elaboración de planes propios pero insistió en que “no hay un reparto territorializado de todos los fondos” como demandaban algunas comunidades, sino que las ayudas se entregarán respondiendo solo al Plan nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Ejecutivo. Las autonomías también podrán impulsar proyectos de colaboración público-privada pero, del mismo modo, estos deberán encajar en los planes que diseñen los ministerios, recalcó.

Rendirán cuentas “una vez al año” en el Congreso

De la Rocha también avanzó el sistema de rendición de cuentas que tendrá el Gobierno sobre los fondos europeos. En este caso, serán la vicepresidenta tercera económica, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero o la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, quienes darán cuenta “una vez al año” de la ejecución del Plan de Recuperación ante la Comisión Mixta de la UE en el Congreso, frente a la comparecencia trimestral inicialmente prevista.

El Ejecutivo también desvela que desde diciembre se han celebrado foros consultivos de alto nivel y se están creando de distintos ámbitos como la energía, industria, digitalización, ciencia o transporte para presentar las grandes líneas a los distintos colectivos, entre tanto se crea la conferencia sectorial de fondos europeos en la que la ministra de Hacienda se sentará con los consejeros de las distintas CCAA para explicar la ejecución del plan.

Actualmente, según avanzaron, se está negociando el Plan de Recuperación, que no ha sido aprobado pero que ya incluye 27.000 millones de fondos europeos en los Presupuestos, a ejecutarse desde el pasado 1 de enero, para lo que está previsto el lanzamiento de “muchísimas” convocatorias ya a lo largo del primer trimestre del año.