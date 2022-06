El Gobierno reivindica Cataluña «como el motor económico de España»

A pocas horas de un nuevo encuentro Generalitat-Gobierno, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha definido Cataluña como «el motor económico de España». En una conferencia celebrada en la sede del Col·legi d’Economistes (Barcelona), Maria Eugènia Gay ha puesto en valor el papel «protagonista» de las empresas y universidades catalanas en la ejecución de los proyectos vinculados a los fondos europeos.

Las palabras de Gay sobre el liderazgo catalán contrastan con los datos macroeconómicos que sitúan Cataluña por detrás de la Comunidad de Madrid. Es más, las últimas cifras ponen Andalucía por encima de Cataluña, en lo que a dinamismo empresarial se refiere..

También en el ámbito de los Next Generation, la delegada reitera que el Gobierno ha transferido 2.200 millones a la Generalitat, procedentes de Bruselas. Unos recursos dirigidos al «despliegue de inversiones y planes de los cuáles se verán beneficiados 4.400 proyectos catalanes».

El Gobierno pide recuperar el espíritu del estado de las autonomías

La delegada del Gobierno en Cataluña ha utilizado Europa para reclamar una mayor cooperación entre el Estado y la Generalitat «al estilo del estado de las autonomías», en un claro guiño a los intentos de Sánchez y Aragonès de retomar el diálogo.

En clave estrictamente catalana, y a petición del público asistente, Gay ha dibujado cambios legislativos para la mejora de la seguridad en ciudades como Barcelona. Concretamente, PSOE y PDeCAT negocian para aplicar penas de cárcel en casos de reincidencia.

La fórmula Pedro Sánchez

La gestión del Gobierno de Pedro Sánchez «ha sido satisfactoria». Maria Eugènia Gay considera que el presidente español goza de un «enorme liderazgo» en Europa, a base de «empatía y diálogo».

La política económica «europeísta» de Moncloa ha permitido, según el criterio de la jurista, que 300.000 catalanes y catalanas se hayan visto beneficiados por la reforma del contrato indefinido.

En esta línea, la representante del Estado también destaca como 95.000 catalanes y catalanes «cuentan con un ingreso mínimo vital». Gay vincula un mayor progreso de las economías españolas y catalanas a la capacidad de impulsar reformes estructurales con criterios de responsabilidad fiscal y justicia social.

Retraso con la vivienda social

El Gobierno admite que no se han hecho los deberes con las viviendas de alquiler social. Los países europeos llegan a un porcentaje de un 15%, mientras que España no supera el 3%. «Esperemos que los Next Generation nos ayuden a ponernos al nivel de la media europea», expone Maria Eugènia Gay.