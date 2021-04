Cataluña planea una desescalada por territorios solo si mejoran los datos covid

Cataluña, lejos de aflojar las restricciones contra el coronavirus, las ha endurecido esta semana. La lenta evolución de los datos epidemiológicos han obligado al Govern a prolongar el confinamiento perimetral, al menos, hasta el próximo 26 de abril. La idea inicial es, a partir de esa fecha, comenzar una desescalada que se hará por territorios, en función de la situación del virus en cada uno de ellos, y de forma gradual.

Así lo ha explicado este sábado la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, en una entrevista en Rac 1 en la que ha aclarado que su Ejecutivo ha comenzado a diseñar un plan basado en “medidas territoriales” y no “generalizadas”. Y es que, al observar los datos en las cuatro provincias, distan mucho unas de otras.

La incidencia acumulada, que mide la evolución diaria de la Covid-19, sitúa a Lleida en riesgo extremo, con 467 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, mientras que Tarragona se mantiene muy por debajo de la media nacional -situada en 213- con 139 infecciones, según el último informe semanal del Ministerio de Sanidad. En medio se encuentran Barcelona y Girona, con 234 y 286, respectivamente.

Personal sanitario del Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) trabaja en la UCI para enfermos de COVID-19. EFE/Quique Garcia/Archivo

Para ser más exactos, la región del Alt Pirineu-Aran es la que registra el mayor riesgo de rebrote, con 896 puntos y una velocidad de transmisión de 1,78, seguida de las comarcas del centro de Cataluña, con unos índices de 618 y 1,70, respectivamente, según los datos epidemiológicos publicados este sábado por el Departamento de Salud.

“Como gobierno nuestro compromiso es que no estaremos ni un día más del estrictamente necesario con medidas restrictivas” Meritxell Budó, consellera de Presidencia

Budó ha señalado que durante los momentos más difíciles de la pandemia en 2020 el Govern intervino de manera concreta en algunas zonas con medidas más drásticas. Conca d’Òdena o las comarcas del Segrià son algunos ejemplos. “Como gobierno nuestro compromiso es que no estaremos ni un día más del estrictamente necesario con medidas restrictivas”, ha señalado.

No obstante, cualquier plan de desescalada se llevará a cabo si dentro de una semana se puede apreciar una mejoría sustancial. Este viernes, el conseller del Interior, Miquel Sàmper, indicó en declaraciones a Catalunya Ràdio que había quedar pasos lentos, “pero seguros para no ir hacia atrás”. Por lo tanto, todo dependerá de los datos que proporcione la Conselleria de Salud que, por el momento, no van por buen camino.

Las UCI vuelven a superar los 500 pacientes

La situación en las UCI sigue siendo preocupante. Tras varios días de descensos, este sábado las cifras han dado un giro al alza, con un total de 507 enfermos frente a los 500 de la víspera. Según los últimos datos, el número de pacientes ingresados en hospitales catalanes, suman 1.604, 68 menos que este viernes.

Lo bueno es que, por primera vez en varios días, la velocidad de propagación ha disminuido, aunque de forma moderada: se encuentra en los 1,38 puntos frente al 1,39 de la víspera. También indica una leve mejoría el riesgo de rebrote, índice que mide el crecimiento potencial de la epidemia, ha descendido dos puntos, hasta 358.

Sin embargo, los contagios continúan al alza. En las últimas 24 horas la región catalana ha reportado 2.301 nuevos contagios y 34 fallecimientos. En total, ya son 21.612 decesos desde la irrupción de la Covid-19 en marzo de 2020.