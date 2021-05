El juez no retirará el pasaporte al líder del Frente Polisario ni impondrá medidas cautelares

El juez Santiago Pedraz ha decidido no retirarle el pasaporte al Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario ni imponer sobre él ninguna medida cautelar que asegure que el 1 de junio preste declaración ante el juez a pesar de la petición de la Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH).

Según ha avanzado la agencia Europa Press, esta asociación había solicitado la reitrada del pasaporte debido a las publicaciones que han salido en varios medios de comunicación, en las que el subalterno de Ghali y número dos del Frente Polisario, Salem Lebsir, anunciara que una vez el dirigente completara su tratamiento contra la Covid-19 que está recibiendo en un hospital español, abandonaría el país sin prestar declaración.

No obstante, Pedraz ha considerado que “las ‘informaciones’ que hayan aparecido en medios de comunicación no pueden, por obvio, dar lugar a acordar medida restrictiva alguna para cualquier investigado”.

La asociación Saharahui, que tiene al menos una querella activa contra Ghali, ha valorado que la posible intención de abandonar el país sin prestar declaración supone “un desprecio tanto al poder judicial como político español, después de las declaraciones en los días pasados de la ministra de Asuntos Exteriores en las que insistía que si Ghali fuera citado tendría que declarar como cualquier otro ciudadano”.

Y es que sobre Ghali pesa también una querella presentada por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica, que le acusa de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de la región argelina de Tinduf.

Relata Breica que recibió amenazas por militare del Frente, con el objetivo de hacer que abandonara los campamentos y, en vista de que no lo hizo, sufrió una detención ilegal con un número indeterminado de traslados en los que fue golpeado y torturado con descargas eléctricas.

Esta querella, junto a la segunda emitida por la ASADEDH es lo que llevó al juez Pedraz a citar para el próximo 1 de junio a Ghali, que si no se encuentra recuperado podrá declarar por videoconferencia. No obstante, ha optado por no tomar ninguna medida que asegure que no se produzca una fuga porque “no hay indicios claros de su participación en las conductas recogidas en la querella” de la asociación saharaui.