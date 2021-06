El PP defiende su legitimidad para recurrir los indultos como “perjudicado”

El Partido Popular ha advertido sobre las consecuencias que acarreará la aprobación de los indultos a los políticos independentistas por parte del Consejo de Ministros. La portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, teme que pueda ser el primer paso para la repetición de un nuevo referéndum ilegal: “Estamos ante la semilla del segundo procés”.

Leer más: El PP recurrirá los indultos a los políticos presos independentistas

La formación de Pablo Casado ya prepara su recurso judicial contra la medida de gracia, aunque el Tribunal Supremo todavía no ha aclarado si la admitirá a trámite. Desde el partido se sienten confiados. “Tenemos legitimidad para hacerlo como perjudicados del mismo que somos”, ha justificado Gamarra.

El propio líder del PP, Pablo Casado, ha justificado su derecho a acudir a los juzgados por haber sido uno de los políticos que los grupos CDR investigados por terrorismo habían fijado como posibles objetivos de sus ataques. El argumento refuerza la tesis de que los afectados pueden pedir la impugnación de un indulto ante el tribunal sentenciador.

El principal argumento del recurso será que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez no ha cumplido con los principios de “justicia, equidad y utilidad pública” para condonar la pena de los responsables del ‘procés. “Cuando un gobernante utiliza un indulto en beneficio propio, se está desmarcando de la legalidad vigente”, ha remarcado Gamarra.

El Partido Popular también argumentará que no se ha producido ningún cambio en la actitud de los condenados, uno de los criterios que ya remarcó la Fiscalía cuando emitió su informe en contra de la medida de gracia. “Queremos reiterar que no hay ningún tipo de arrepentimiento y, no solo eso, hay la declaración de que reincidirán”, ha expuesto Gamarra.

“Un indulto tiene que cumplir una serie de características y de principios” Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP

El PP se desmarca de la querella de Vox contra el Consejo de Ministros

Su iniciativa se suma a la que ha puesto también sobre la mesa Vox, que considera que también cuenta con legitimidad para recurrir al haber ejercido como acusación particular durante el juicio del ‘procés’. La formación de Santiago Abascal acudirá a la sala contencisoso administrativa del alto tribunal para intentar impugnar los indultos.

Si finalmente el resultado es positivo, el siguiente paso será presentar directamente una querella contra todos los miembros del Gobierno que han votado a favor en el Consejo de Ministros al considerar que han incurrido en un delito de prevaricación. “El Consejo de Ministros ha consumado una traición en un acto de evidente corrupción política e institucional”, ha justificado la portavoz de Vox, Macarena Olona.

El PP, sin embargo, se ha desmarcado de esta postura y no ha anunciado ningún tipo de acción legal contra los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. “Nosotros lo que vamos a recurrir va a ser la concesión de los indultos dentro del procedimiento establecido”, ha explicado Gamarra.