El PP pide la dimisión de Illa por su “inacción” ante la tercera ola

Salvador Illa dice tener la pandemia bajo control. Este sábado ha asegurado -otra vez- que el Gobierno ya doblegó la curva de la segunda ola y sabe cómo hacerlo con la tercera. Pero estas explicaciones no han convencido al PP y a su presidente, Pablo Casado, quien ha pedido la dimisión del por ahora ministro de Sanidad –solo hasta que empiece la campaña de las elecciones catalanas del 30M-, “tras 83.000 fallecidos y dos millones de contagiados” en España.

Así lo ha manifestado este sábado el líder popular a través de su cuenta de Twitter. Minutos antes, Illa ha ofrecido una rueda de prensa en Barcelona en la que de nuevo ha rechazado la opción de abrir las puertas a un confinamiento domiciliario por comunidades. Una petición que han llevado a cabo esta semana varias regiones gobernadas por el PP, como Castilla y León, Murcia y Andalucía.

Llevo meses exigiendo a Sánchez legislación para pandemias y un plan B a la alarma.

Él y su candidato y ministro a tiempo parcial son responsables de la nefasta gestión en la 1ª y 2ª ola y la inacción en la 3ª.

“Llevo meses exigiendo a Sánchez legislación para pandemias y un plan B a la alarma. Él y su candidato y ministro a tiempo parcial son responsables de la nefasta gestión en la primera y segunda ola y la inacción en la tercera”, ha aseverado Casado.

ERC, sobre Illa: “No entendemos su posición anteponiendo temas electoralistas”

La diputada y portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta. EFE/ Quique García/Archivo

Las críticas a Illa por su doble condición de candidato a la presidencia de la Generalitat y ministro de Sanidad en plena pandemia no cesan. A las de Pablo Casado hay que sumar las que llegan también por parte de sus socios de Gobierno. Este sábado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha criticado que Illa y el PSC antepongan “criterios partidistas a la salud pública de los catalanes”.



En declaraciones a los periodistas en Vinaixa (Lleida), recogidas por Efe, la portavoz de Esquerra ha celebrado que los partidos catalanes, con la excepción del PSC, acordaran ayer “por consenso” aplazar los comicios previstos inicialmente para el 14 de febrero hasta el 30 de mayo.

“Hemos echado de menos al PSC en este consenso”, ha criticado Vilalta, candidata de ERC a las elecciones en la demarcación de Lleida. “Su candidato es el ministro de Sanidad, y no entendemos su posición anteponiendo temas electoralistas en vez de la salud de todos”, ha añadido.



La dirigente republicana, que ha definido a Illa como “el peor ministro de Sanidad de la Unión Europea”, ha dicho esperar que el PSC no presente ningún tipo de recurso contra el decreto que pospone la cita con las urnas. En este sentido, ha pedido al PSC que “por responsabilidad” no acuda a la Junta Electoral Central (JEC) para impugnar el decreto de este viernes de la Generalitat.