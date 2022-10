El PSOE asegura tener los presupuestos «muy avanzados» pese a los choques con Podemos

Comienza la cuenta atrás para que el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. PSOE y Podemos han conseguido ponerse de acuerdo en materia fiscal. Sin embargo, los socios todavía tienen que abordar cuatro polémicas cuestiones: la ley Trans, la ley de Bienestar animal, la ley del aborto y una modificación del Código Penal en cuanto a maltrato animal.

Y, según la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, las negociaciones están «muy avanzadas». Las cuentas públicas tendrán como objetivo proteger a las clases medias, por lo que confía en que sean aprobadas en el Congreso por las fuerzas progresistas que les han acompañado a lo largo de la legislatura.

La también ministra de Política Territorial no se ha atrevido a poner una fecha o a responder si los presupuestos se llevarán al Consejo de Ministros de este martes. Al ser preguntada por los periodistas este domingo en la sede del PSOE, Rodríguez se ha limitado a afirmar que estarán aprobados en «tiempo y forma» para que entren en vigor el 1 de enero del año que viene.

«Serán unos presupuestos generales del Estado en la línea de lo que hemos venido trabajando hasta ahora de proteger a la clase media y trabajadora» Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno

“Los trabajos están muy avanzados, el proyecto está muy claro. Serán unos presupuestos generales del Estado en la línea de lo que hemos venido trabajando hasta ahora de proteger a la clase media y trabajadora y de ampliar el Estado del bienestar, al tiempo que vamos a seguir desplegando los fondos europeos”, ha aseverado Rodríguez, en declaraciones recogidas por agencias.

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Administración Territorial, Isabel Rodríguez, da una rueda de prensa para comentar distintos asuntos de actualidad en la sede federal de su partido, este domingo, en Madrid.. EFE/ Borja Sanchez-Trillo

Rodríguez, que ha sacado pecho de las medidas del Gobierno para subir los impuestos a las grandes fortunas y disminuirlos para las rentas más bajas, tal y como hizo el presidente Pedro Sánchez este sábado, ha explicado que los PGE irán de la mano de esta política fiscal.

«Van en la dirección de dar tranquilidad para proteger a las familias y que al mismo tiempo España siga avanzando con el desarrollo y despliegue de los Fondos de Recuperación«, ha apuntado. «Se trata de dar estabilidad a España frente a aquellos que bloquean, de avanzar en justicia social frente a aquellos que ampararon la desigualdad», ha agregado.

Rodríguez acusa al PP de «rebeldía constitucional»

La ministra no ha perdido la ocasión de cargar contra el PP en materia fiscal. “Gracias a este debate fiscal se pueden contrastar los modelos: se puede contrastar el modelo de Rajoy, que es el modelo de Feijóo” con el de su Ejecutivo, ha afirmado en referencia a las políticas fiscales del Gobierno del PP en la anterior crisis.

Y también ha criticado al PP en materia judicial. Rodríguez ha acusado a los populares de «rebeldía constitucional» por el bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Es realmente dramático que un partido político, más el principal de la oposición, se dedique a incumplir la Constitución y bloquear una institución tan importante», ha puntualizado.

Para la ministra socialista, la visita del comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, «ha puesto en evidencia que el PP no cumple la Constitución». Por ello, espera que los de Alberto Nuñez Feijóo den un paso adelante y no esperen recibir llamadas. «Aquí no caben ni conversaciones ni llamadas, a ningún español se le ocurre decir que para cumplir la Constitución hay que llamarle. La Constitución nos apela a todos«, ha concluido.