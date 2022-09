El PSOE enmienda su propia ley de Bienestar Animal en un nuevo pulso con Podemos

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha anunciado este jueves que su partido introducirá una enmienda a la ley de Bienestar Animal -que ya está aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros, donde son el socio mayoritario- para que no estén amparados en la legislación los perros de caza, además de los canes que se dediquen al pastoreo o que acompañen a la Policía en sus funciones. Este punto ya fue un motivo de tensión con el Ministerio de Asuntos Sociales, encabezado por Ione Belarra, que, de primeras, consiguió vencer el pulso con Agricultura.

López ha insistido minutos antes de la Junta de Portavoces en que esta enmienda busca «evitar estas malintencionadas interpretaciones» de la norma y «predisponer a buena parte del mundo rural y cinegético». Los perros pastores y policías saldrían de la ley cumpliendo con los puntos 24 y 27 del articulado ya aprobado de la norma, y los perros de caza quedarían excluidos esta ley, por lo que se necesitaría una legislación específica.

Esta diferencia entre clases de perros -domésticos, de primera; si no, de segunda- fue una nueva fricción entre los socios de la coalición de Gobierno, aunque, en primera instancia, se salió con la suya la ministra Ione Belarra. En Podemos este nuevo movimiento se entiende como unilateral, y, a la vista está, es algo que no comparten. Sin embargo, creen que es difícil que salga adelante y que la norma se mantendrá como está. El Ministerio de Asuntos Sociales considera que es de sentido común, sencillamente.

Page (CLM) exigía sacar a los perros de caza

Pero la cuestión no es menor para el PSOE, sobre todo a nivel orgánico. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya se había opuesto frontalmente y había dado un ultimátum a su partido. Con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina -en el mes de mayo- y en un territorio en el que la caza tiene mucho arraigo, Page señaló que Castilla-La Mancha exigiría que se separa esta actividad de la Ley de Bienestar Animal.

«Las leyes no se tienen que hacer contra nada, tienen que ir a favor de arreglar los problemas y no de meterle el colmillo a lo que no les gusta», alegó. No se quedó ahí: mostró su disgusto por esta norma dado que «están en juego muchas cosas» en relación al sector de la caza.

Incluso llegó a afirmar que «alguien debe haber que le tiene manía a la caza», y por eso ha «colado» en una ley de Bienestar Animal «otro tipo de realidades» como es la del sector cinegético, ha proseguido, insistiendo en que aprovechar las leyes para «meter el colmillo a manías» es un «error de bulto».