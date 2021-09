El TC prepara un fallo contra el Gobierno por el cierre del Congreso en el primer estado de alarma

El Gobierno se juega un nuevo varapalo judicial por su actuación ante la pandemia de coronavirus. Después de que la justicia tumbara el primer estado de alarma y se prepare para hacer lo mismo con el segundo, el Tribunal Constitucional trabaja en una sentencia contra el Gobierno por el cierre del Congreso en marzo de 2020.

El parón parlamentario duró casi un mes, del 14 de marzo al 13 de abril, por la situación de emergencia, pero vulneró el derecho al control del Ejecutivo por parte del poder legislativo, según ha adelantado El País este viernes. Durante este tiempo, se suspendieron los plazos para las iniciativas parlamentarias en tramitación, por lo que Vox interpuso un recurso de amparo.

Este es el argumento con el que el alto tribunal tiene previsto anulas los acuerdos de la Cámara Baja por los que se limitó la actividad durante los primeros meses de crisis sanitaria. Y al contrario que para la declaración de inconstitucional del primer estado de alarma, esta vez existe una mayoría en el tribunal para anular las resoluciones de la Mesa del Congreso que redujeron el control del parlamento.

El TC votará la sentencia en el próximo pleno

Los magistrados debatieron en el pleno del jueves este asunto, pero no se votó por la ausencia del magistrado Alfredo Montoya, del sector conservador, que no pudo asistir por motivos médicos. No obstante, en el próximo, el ponente Antonio Narváez llevará un nuevo proyecto de sentencia.

La sede del Tribunal Constitucional en Madrid. Foto: EFE/JM

Este nuevo fallo será determinante para vaticinar los criterios que podrían prosperar en el Tribunal Constitucional a la hora de examinar el recurso contra el segundo estado de alarma, también interpuesto por Vox. En este caso, los jueces presentarán una nueva ponencia por la delegación del Gobierno en las comunidades y decretar seis meses de excepcionalidad sin un control parlamentario “real y efectivo”.

Segundo varapalo al Gobierno por el primer estado de alarma

Si el pleno del tribunal confirma las posiciones expresadas en la deliberación, se produciría el segundo varapalo al Gobierno. En la primera parte de esta sentencia se acordó la anulación del confinamiento domiciliario bajo el paraguas del estado de alarma. En la segunda, se espera que el TC juzgue al Ejecutivo por no permitir a los diputados y senadores el ejercicio de sus funciones.

En su recurso, Vox alegó que “al quedar (…) suspendido el sistema de control entre los poderes del Estado y, en particular, el control parlamentario de la actividad gubernamental, la Constitución aparecería reducida a una pura entelequia”.

La impugnación fue dirigida contra el acuerdo de la Mesa de 19 de marzo de 2020, por el que se suspendió “el cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara hasta que la Mesa levante la suspensión”.