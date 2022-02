Esperanza Aguirre pide la dimisión de García Egea por acusar a Ayuso sin pruebas

“Cuando alguien acusa de algo, tiene que presentar pruebas”, afirma Esperanza Aguirre, en referencia a las últimas declaraciones de Teodoro García Egea. Así, siendo este uno de sus argumentos, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido este jueves la dimisión del secretario general del PP por arrojar sospechas de corrupción sobre la jefa del ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso.

De esta manera, en declaraciones a Efe en Palma, la expresidenta madrileña ha defendido a Díaz Ayuso, porque “ha sido extraordinariamente leal al partido en todo momento, y al presidente Pablo Casado”, aseguraba. Respecto a este último, a Casado, al que ha apoyado “a muerte, con entusiasmo”, y sigue respaldando, le ha instado a “tener claro que lo importante es España, no es él y ni siquiera el partido”.

“Es muy importante que reflexionen”, ha subrayado Aguirre en alusión a los dirigentes del partido, y ha insistido en señalar a García Egea: “Tendría que explicar muchas de las declaraciones que ha hecho a muchísimos periodistas, que nos lo han contado a todos”. “Me parece que nos estamos dando un tiro en el pie”, ha lamentado la expresidenta madrileña, quien ha evitado considerar el riesgo de escisión en su partido.

Aun así, sí que ha recalcado que lo sucedido “es muy, muy, muy malo para el PP, para la derecha española y, sobre todo, para España”. Esperanza Aguirre se encontraba en Palma ya que había sido invitada por el Círculo Mallorquín para ofrecer una conferencia sobre su último libro, “Sin complejos”.

Génova ha usado “los métodos de un vertedero”

La expresidenta la Comunidad de Madrid y exdirigente del PP de Madrid no ha sido la única persona del Partido Popular que ha dado su opinión sobre el asunto de forma extraoficial. La diputada y ex portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, cree que la dirección nacional de su partido tendría que haber acudido a la Justicia a raíz de sus indicios sobre irregularidades en un contrato de la Comunidad de Madrid, en vez de “utilizar métodos verdaderamente sucios, propios de un vertedero”.

En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso este jueves, Álvarez de Toledo ha subrayado que “lo decente y razonable” si Génova hubiera tenido “indicios” de que “el entorno” de “un líder o compañero del partido” ha cometido “un acto que no es correcto”, hubiese sido “haberlo puesto en manos de la Justicia y no iniciar investigaciones por cuenta propia”.



La ex portavoz del PP en la Cámara Baja se ha referido así a la presunta investigación que la dirección del PP ha hecho desde octubre acerca de un contrato de 1,5 millones de euros relacionado con Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, Álvarez de Toledo cree que el presidente del PP, Pablo Casado, tiene que ofrecer “una explicación pormenorizada”.