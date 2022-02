El núcleo duro de Pablo Casado se fractura

El debate este lunes sobre la solución a la crisis interna del PP ha dividido al Comité de Dirección de Pablo Casado, que empieza a sufrir las primeras grietas en su núcleo de confianza. Varios miembros del Comité difieren de la estrategia del líder de los populares y han pedido la dimisión del secretario general, Teodoro García Egea, así como la convocatoria de un congreso extraordinario.

Una de las voces más críticas que ha pedido al principio de la reunión en Génova este lunes el cese de Egea, ha sido la de Belén Hoyo, diputada por Valencia y una de las personas más próximas a Casado. Asimismo, aunque ninguno ha confirmado aún nada, Elvira Rodríguez, Ana Pastor, Andrea Levy o Cuca Gamarra también han pedido su dimisión, según fuentes del PP.

El Comité de Dirección, que comenzó a las 11.00h de la mañana, con una parada para comer, se ha reanudado a las 17.00h. Por su parte, Casado sigue convocando a diputados y senadores en la sede para asegurarse de que tiene mayoría en la dirección y así bloquear dicho congreso.

Sin embargo, por el momento no se conoce resolución alguna, de manera que siguen todos los escenarios abierto en esta crisis que envuelve al Partido Popular. A lo largo de la tarde han ido llegando diputados nacionales a la sede nacional del PP, como Edurne Uriarte, Andrés Lorite, Vicente Betoret y José Ortiz. Quien no ha estado en el Comité de Dirección del partido ha sido José Luis Martínez Almeida. El alcalde de Madrid ha manifestado que quiere dejar la portavocía para evitar más desgaste.

Los barones del PP piden una solución rápida

Los cuatro principales barones del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno Bonilla y Alfonso Fernández Mañueco han pedido soluciones urgentes ante las crisis que está haciendo temblar los cimientos del grupo y que está salpicando a todas y cada una de sus sedes a lo largo y ancho de España.

Mientras Casado se reúne con su comité de dirección, Feijóo insistía en que ponga soluciones sobre la mesa de inmediato. “Tenemos que tomar decisiones, deben ser inmediatas y deben volver a unir al partido. Tenemos la obligación, no ya como dirigentes del partido popular sino como españoles, de no crearle más problemas a España. Que estemos en una situación de colapso no se lo merece España”, concluyó el presidente del PPdeG, que respondió a los medios tras una visita a la fábrica de Aceites Abril en Ourense.

Al mismo tiempo, Isabel Díaz Ayuso ha dado este lunes su primera rueda de prensa, en un acto cultural en Boadilla del Monte, desde que estallara la guerra con Pablo Casado en el PP y no se ha mordido la lengua. La presidenta madrileña ha incidido en que “la situación del partido es insostenible” porque se está “desangrando” y ha pedido que se resuelva “cuanto antes” con un “giro absoluto”, es decir, la salida de Casado.

En el caso de Andalucía, una de las comunidades más importantes donde gobierna el PP, pese a que han optado por marcar distancia con la crisis. Loles López, la secretaria general del PP de Andalucía, ha defendido este lunes que la mejor aportación que pueden hacer al proyecto nacional del PP es «no contribuir a alimentar la polémica» actual. Asimismo, ha aprovechado para pedir «una solución rápida y unidad».

Asimismo, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha cancelado de su agenda institucional el acto del día de Andalucía que tradicionalmente se celebra en Madrid en la semana previa al 28F y que este año iba a tener lugar en la tarde del próximo martes 22 con la participación de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Por último, el presidente del PP en Castilla y León y candidato a presidir la Junta de esta comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido que en el PP hay «un problema que debe atajarse de manera inmediata”, aunque ha expresado que la «lealtad» con su presidente nacional le obliga a trasladarle a él en privado cuál es su opinión y no en público.