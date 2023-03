Feijóo justifica abstenerse en la moción: no quiere «insuflar aire» a un Gobierno «en tiempo de descuento»

Si hace dos años el PP votó en contra de la moción de censura que presentó Vox contra Pedro Sánchez, en la que se celebra esta semana, de nuevo impulsada por el partido de Santiago Abascal y con Ramón Tamames como candidato a presidente del Gobierno, los de Alberto Feijóo se decantan por la abstención, algo que no ha gustado en el PSOE. Y el líder de los populares ha explicado este sábado el porqué: no quiere contribuir a «insuflar aire a un Gobierno que está en tiempo de descuento».

Así lo ha asegurado en la clausura de un acto de su partido en Murcia en el que ha apuntado que ve este movimiento de Vox como un «balón de oxígeno» para un Ejecutivo que, en su opinión, ya «está en funciones». «El apego al cargo es el único pegamento que amalgama la coalición rota», ha criticado después de que PSOE y Unidas Podemos hayan protagonizado varios enfrentamientos por la ley del Sólo sí es sí, una norma que ha calificado de «chapuza».

Alberto Núñez Feijóo (d), clausura un acto del partido junto al presidente autonómico del PP y de la Comunidad, Fernando López Miras (i), y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo (c). EFE/ Juan Carlos Caval

Para Feijóo, que ha apuntado que el presidente del Gobierno ganará la votación que se debatirá los días 21 y 22 de marzo en el Congreso gracias a sus socios, la cuestión es que el PSOE «ya ha perdido a la gente». «La mayoría de los españoles no le apoyarán y aunque algunos vayan a darle una alegría, el disgusto se lo vamos a dar la mayoría de los españoles el 28 de mayo”, ha afirmado el líder de la oposición en su intervención.

El dirigente gallego también ha afeado a Sánchez que en los últimos cinco años haya nombrado a 40 ministros. Así, hace referencia a la crisis de Gobierno que tendrá lugar después de la moción de censura y en la que las ministras de Sanidad, Carolina Darias, e Industria, Reyes Maroto, abandonarán su equipo para ser candidatas a las elecciones municipales de mayo.

Mensaje para los socialistas «no sanchistas»

En un intento de vuelta a la centralidad y a robar votos del PSOE, Feijóo ha aprovechado el eslogan de la campaña del PSOE, Defiende lo que piensas, para hacer un llamamiento a los «socialistas no sanchistas» para que, precisamente, «defiendan los que piensan». «Si piensas que no se puede dormir con Podemos en el Gobierno, defiéndelo. Si piensas que Bildu y el independentismo no pueden tener la llave del Gobierno, defiéndelo», ha reclamado.

Y, frente a los choques del Gobierno de coalición y la crispación, el presidente del PP ha asegurado que su proyecto se dirige a una «mayoría centrada y sensata que no quiere discutir por política”.“A la mayoría de esas familias que no quieren una sobremesa en la que unos se enfrentan a otros”, ha descrito Feijóo.

No obstante, ha querido rebajar el optimismo que le otorgan todas las encuestas -con la excepción de la del CIS dirigido por el socialista Félix Tezanos, la única que da como ganador al PSOE– y ha recordado que «no ha acabado el partido» por lo que no se puede dar «un balón por ganado». Pero, ha añadido, tampoco «un voto». «Si el PP no logra cambiar el Gobierno, lo lamentaremos durante una década y nos sentiremos corresponsables del fracaso de la nación”, ha aseverado.