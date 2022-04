El nuevo PP liderado por Alberto Núñez Feijóo se acerca a su principal objetivo: el Gobierno. Según los últimos sondeos, los populares resurgirían de sus cenizas tras la crisis interna por el enfrentamiento del expresidente popular, Pablo Casado, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El enfrentamiento parece que se va quedando atrás o al menos eso es lo que refleja la última encuesta publicada este lunes por El Periódico de Catalunya. Según el sondeo, el Partido Popular ganaría las próximas elecciones genrales con el 28,4% de los votos frente al 26,9% del PSOE, una subida atribuible a la era Feijóo que, no osbtante, no sería suficiente para llegar a la Moncloa, para lo que necesitaría el apoyo de Vox. Algo que no está en los planes de Feijóo.

De esta manera, el Partido Popular subiría 33 escaños y se situaría en una horquilla de entre 118 y 121 (tiene 89), mientras que el PSOE, que en la actualidad cuenta con 120 diputados, se quedaría con entre 107 y 110.

El Barómetro Político de España del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), que se elaboró entre los pasados 4 y 6 de abril, refleja la tendencia al alza de Vox, al que otorga entre 54 y 56 escaños (tiene 52), y la caída de Unidas Podemos desde sus 35 diputados actuales a entre 26 y 28, así como el mantenimiento de ERC en torno a los 12-13 asientos (tiene 13).

El sondeo sitúa al todavía presidente de la Xunta de Galicia como el líder mejor valorado, con una puntuación de 5,2 sobre 10, muy superior al 3,2 que obtuvo el anterior candidato popular, Pablo Casado, en la encuesta del pasado mes de febrero. Incluso sopesando al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no llega al aprobado, valorado con una puntuación del 4,2.

Piden elecciones generales anticipadas

Estos resultados evidencian una petición de un cambio de rumbo en el Gobierno por parte de los españoles, así como lo refleja también la última encuesta de GAD3 para el ABC, en la que la mayoría pedirían el cese del Ejecutivo. Concretamente, un 62,3% respalda que haya un cambio en la dirección del país, después de casi cuatro de Sánchez en la Moncloa, gobernando en coalición con Unidas Podemos. Además, refleja que el 53,1% pide la celebración de elecciones generales anticipadas, fijadas para finales de 2023 o principios de 2024.

Los votantes del PP (93%), Vox (98%) y Ciudadanos (89%) exigen en mayor porcentaje un cambio de gobierno, pero en menor porcentaje también lo pedirían los votantes de Unidas Podemos y del Partido Socialista Obrero Español. Según este sondeo, un 43% de los votantes de Unidas Podemos también pensaría como estos y, un 39% de los votantes del propio PSOE también pedirían un cambio en el Gobierno. En este mismo sentido, un 30% de Unidas Podemos reclama la convocatoria de elecciones generales, mientras que el 37% de los socialistas también pedirían el relevo de Sánchez.