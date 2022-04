Feijóo asegura que todo el mundo está preocupado por la inflación «salvo el Gobierno»

La crisis energética desatada por la guerra en Ucrania ha roto todos los esquemas y ha provocado que la inflación ya de por sí disparada en España escale al 9,8% en el mes de marzo, máximos desde mayo de 1985. Ante tal situación, el presidente del Partido Popular y de la Xunta de Galicia ha insistido en que la prioridad en estos momentos es bajar los precios ya de todos los componentes, sobre todo la electricidad, los alimentos y las gasolina.

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado el récord de inflación en 37 años que reflejan el impacto de la guerra de Ucrania en los precios, que supera todos los pronósticos. «Es la más alta de los últimos cuarenta años y un 40% más que los socios europeos, lo que hace que las familias tengan muchas dificultades para llegar a fin de mes, y los transportistas para llenar sus camiones de diésel y los pescadores para salir a faenar», ha declarado Feijóo.

«Nadie en el país, salvo el Gobierno, no está preocupado por la inflación», ha acusado el popular al Ejecutivo de Pedro Sánchez durante un acto en la localidad coruñesa de Porto do Son. «Parece que la inflación es una cuestión que solamente preocupa al Partido Popular».

Es por ello que Feijóo ha reiterado que, según el dirigente de los populares, la solución ante esta escalada de precios agravada por la guerra en Ucrania, recae en bajar impuestos y controlar los precios, no solo subir las pensiones, sino que hay que hacer «las dos cosas», porque «una cosa sola es una falacia desde el punto de vista de poder adquisitivo» y supondría «engañar a los pensionistas».

«La única política decente es bajar impuestos a los trabajadores, a las rentas medias y bajas, y no vivir de un sobreesfuerzo que están haciendo la rentas medias y bajas pagando un diez por ciento más caro los productos que tienen que comprar para poder llegar a fin de mes», ha sostenido el presidente del PP en su discurso.

De esta manera, el PP ha insistido en que «bajar la inflación es la prioridad» porque «casa todo», incluidas las pensiones. «¿De qué vale subirle a un pensionista el 2,5% el pasado año si de ese 2,5% el 40% son impuestos?» se ha cuestionado el gallego, para luego señalar que, si no se controlan los precios, «la subida no llegará porque se la come el precio».

Feijóo celebra la resurrección del PP

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la subida en intención de voto de su partido, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sobre todo porque «con el actual CIS es imposible ganar al PSOE», ha reprochado. «Si vamos mejorando, estamos más contentos; desde que ha salido el CIS de Sánchez es imposible ganar al PSOE. Tenemos el objetivo de ganarle al PSOE y ganarle al CIS», ha manifestado este mismo miércoles.

El gallego ha constatado que «todo lo que sea que el PP mejore hay que celebrarlo», pero ha dejado para otras encuestas «independientes» determinar en qué porcentaje se sitúa esa subida. «Si el CIS da que el PP sube, le aseguro que sube, que es así. Con qué intensidad y diferencia, eso se lo vamos a dejar a otros estudios demoscópicos independientes», ha respondido al ser preguntado al respecto.