Feijóo: «No descartéis que mañana digan que ofrecí el Ministerio del Interior a Esquerra y el de Defensa a Otegi»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiró este martes de ironía y dijo que no le sorprendería si «mañana» el PSOE y los independentistas dijeran que él ofreció el Ministerio del Interior a ERC y el de Defensa al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para lograr el apoyo de ambas formaciones a su investidura.

En una comida-mitin en Oroso (A Coruña), el jefe de la oposición respondió de este modo a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien aseguró esta mañana que el PP buscó a su partido para tratar de llegar a un pacto de cara a la investidura. Desde Génova, en cambio, negaron la mayor y aseguraron que «nunca» han entablado «conversaciones o negociaciones con ERC en el marco de la investidura».

No obstante, sí reconocieron que existió la aproximación de la que habla Rovira, aunque con varios matices. En primer lugar, señalaron que su diputado Carlos Floriano se limitó a comentar «de manera informal y coloquial» a la parlamentaria de ERC Teresa Jordà «que deberían dejar gobernar a la lista más votada». Y añadieron que, «por supuesto, Carlos Floriano no recibió encomienda alguna para plantear nada».

Unas horas después, Feijóo hizo sus primeras declaraciones al respecto y rechazó las palabras de Rovira, las cuales relacionó con las elecciones gallegas de este domingo.

«Se juegan un cambio de Gobierno y lo saben. Por eso, no descartéis que mañana digan que he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegi. No penséis que esto no es posible. Llevamos una tras otra, una insidia, una calumnia», declaró con sorna.

PSOE y BNG, misma papeleta

Feijóo se centró entonces en la convocatoria electoral de este domingo, donde señaló que «Galicia se juega continuar con un modelo que ha sido ejemplo de estabilidad y buen gobierno» o «acabar con él y emprender un camino hacia ninguna parte».

En este sentido, advirtió de que «votar al Partido Socialista actual es exactamente igual que votar al Bloque Nacionalista Gallego» y permitir que Galicia se incorpore al «club de comunidades autónomas soberanistas con partidos independentistas» al frente.

«Los gallegos nunca hemos sido un lugar para desestabilizar a su país. Hemos sido siempre una comunidad autónoma con su cultura, sus lenguas y un enorme carácter, pero nunca rompiendo la convivencia con el resto de españoles […] Galicia tiene mucho de qué presumir en España», defendió Feijóo antes de apuntar a su «gestión», su administración de la deuda pública, su modelo educativo y sanitario, y su convivencia.

«No tenemos nada que envidiar a nadie. Aquellos que quieran copiar lo que se hace fuera de Galicia, que voten al PSOE o al BNG. Nosotros estamos orgullos de ser gallegos y de hacer las cosas como venimos haciéndolas», prosiguió el presidente del PP.

Con todo ello, presumió de que su formación ha «construido un modelo de nacionalidad histórica y de convivencia» con «concordia, libertad y estabilidad» del que los gallegos se pueden sentir «orgullosos». «Una Galicia amplia, moderna, acogedora y sensible» que no pueden «dejar que destruyan».